Cerrada temporalmente una caseta en la Feria de Málaga por reincidencia en incumplimientos sobre delimitaciones

Archivo - Vehículo de la Policía Local, en el Real del Cortijo de Torres - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una caseta de la Feria de Málaga ha sido cerrada temporalmente debido a reincidencia en incumplimientos en relación con la ordenanza en lo referente a delimitación de zonas.

En concreto, según ha indicado el Ayuntamiento en un mensaje en su perfil en X, recogido por Europa Press, se cerró cautelarmente durante 24 horas la caseta Koloa (número 135).

Al respecto, el Consistorio ha detallado que se cerró "por incumplir la Ordenanza de Feria en lo referente a la delimitación de zonas y a la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares".

Además, han indicado que la decisión ha sido adoptada por reincidencia una vez constatado que tras un apercibimiento previo no se ha subsanado la infracción en un plazo máximo de 24 horas.