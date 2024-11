Científicos de Málaga reciben un premio por su estudio sobre los beneficios del aceite de oliva en la salud

Dos catedráticos de la UMA encabezan el grupo galardonado con el Premio de Investigación del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos

GRANADA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha entregado su Premio de Investigación a un grupo de trabajo encabezado por dos catedráticos de Farmacología de la Universidad de Málaga (UMA) por un artículo publicado en la revista científica 'Actualidad Médica' en el que se reflejaban los beneficios del aceite de oliva en la salud.

El galardón, patrocinado por la Caja Rural de Jaén y dotado con un premio en metálico de 10.000 euros, la publicación del trabajo y un diploma acreditativo, se entregó en un acto celebrado en el Hospital San Juan de Dios de Granada.

El trabajo de investigación, titulado 'Effects of some olive fruits-derived products on oxidative stress and cardiovascular biomarkers on experimental diabetes mellitus', está firmado por los catedráticos de Farmacología de la Universidad de Málaga José Antonio González Correa y José Pedro de la Cruz Cortés.

Ambos son coordinadores del grupo de Investigación Traslacional en Enfermedad Cardiovascular, que pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y a la Facultad de Medicina de la UMA.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Jorge Fernández Parra, aseguró en referencia al Premio de Investigación, que este año cumple su sexta edición, que los estudios recientes demuestran "que cada vez son más evidentes los beneficios del consumo del aceite de oliva en la salud"".

Los ganadores mostraron su agradecimiento al CACM y explicaron que sus investigaciones comenzaron hace más de 30 años, basándose en el "aprovechamiento óptimo de todos los productos que forman parte de la elaboración del aceite de oliva". Como conclusiones, han comprobado que el aceite de oliva virgen extra, además de fenoles y polifenoles, tiene otros compuestos como los triterpenos, que se suman al "efecto cardiosaludable" de este alimento.

Añadieron que la investigación ve sus frutos gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, biólogos, farmacéuticos, químicos, bioquímicos, enfermeras y fisioterapeutas. "Defendemos el uso de la alimentación como primer fármaco que hay que tomar... Como decía Hipócrates, 'que el alimento sea tu medicamento", concluyeron.