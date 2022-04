Cifal, Ayuntamiento de Málaga y Aesleme se unen para concienciar sobre los riesgos del alcohol al volante

Cifal, Ayuntamiento de Málaga y Aesleme se unen en la campaña ‘The Wrong Side of the Road’ para concienciar sobre los riesgos del alcohol al volante.

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Cifal Málaga, Julio Andrade, junto al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital malagueña, José del Río; y el coordinador de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, Sergio Hijano; han presentado este jueves la campaña 'The Wrong Side of the Road', una iniciativa mundial puesta en marcha por la agencia de Naciones Unidas Unitar y Diageo para concienciar sobre los riesgos de beber alcohol cuando se va a conducir.

La campaña, que se lanza para toda España desde Málaga, se desarrollará hasta el 10 de junio y tratará de informar a los conductores y usuarios mediante los testimonios reales de personas que han sufrido un siniestro vial, contando en primera persona su experiencia.

La novedad de esta iniciativa es que el participante podrá elegir entre tres historias, y preguntando al personaje de forma interactiva sobre distintos aspectos de su narración. Puedes participar en el programa a través de este enlace Wrong side of the road.

La campaña 'The Wrong Side of the Road' está presente en decenas de países con el objetivo de mejorar la seguridad vial mediante la prevención.

Ahora llega a España promovido por Cifal Málaga y Aesleme, con la colaboración del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, que, entre otras acciones, divulgará la campaña en los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Además, en las próximas semanas se celebrarán numerosas charlas presenciales en centros de formación, actividades para prevenir riesgos laborales por tráfico en empresas, conferencias en la Universidad y en centros educativos, así como un conjunto de actividades previstas durante la VI Semana Mundial de la Seguridad Vial, que se celebrará a mediados de mayo.

Los usuarios que quieran participar en la campaña solo tienen que entrar en la web de Wrong side of the road y "conocerán los riesgos de beber y conducir". Tras finalizar una encuesta, el usuario recibirá un diploma acreditativo, con el que se estará colaborando en la donación de un euro para Aesleme, y su labor en prevenir los siniestros de tráfico.

La campaña se lanza a nivel nacional, para lo que se contará con la colaboración de empresas, entidades relacionadas con la seguridad vial y centros de formación vial, una acción en la que ha venido colaborando la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), para reforzar los contenidos que se ofrecen a los alumnos para concienciar sobre los riesgos al volante.

A través de la participación de Aesleme mediante charlas presenciales y online, uno de los monitores de la asociación contará, en primera persona, cómo te cambia la vida en un segundo por culpa de un siniestro, y como afecta en tu día a día, a todo tu entorno y a tu futuro. Y los accidentes de tráfico se pueden evitar.

Según los datos estadísticos, el perfil del conductor fallecido en España por siniestro vial como consecuencia del alcohol es el de un hombre, de entre 24 y 54 años, que conducía un turismo (45%) o una motocicleta (42%). En el año 2019 (última serie de referencia, ya que los datos de 2020 se vieron afectados por la pandemia) el 45,5% de los conductores fallecidos por accidente de tráfico sometidos a autopsia dieron positivo a drogas (40%), alcohol (60%) o psicofármacos (30%). El 80% de los conductores que dieron positivo en alcohol arrojó una tasa superior al 1,2 g/L.

El consumo de alcohol deteriora la capacidad de conducir un vehículo, incrementado el riesgo de sufrir un siniestro. Con una tasa de 0,5 gr/l en sangre se triplica el riesgo de sufrir un siniestro vial respecto a un conductor que no ha ingerido alcohol. Y si la tasa es por encima del 1,2 gr/L, el riesgo puede llegar a ser 200 veces superior a un conductor con tasa 0,0.