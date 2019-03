Cinema Cocina ensalza la vinculación de la gastronomía con el cine en el 22 Festival de Málaga

Publicado 12/03/2019 17:01:35 CET

Proyecciones con degustaciones en las salas, una muestra de 'food trucks' y una cena de gala centran la programación de esta edición

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gastronomía española e iberoamericana estará presente en el 22 Festival de Málaga con el ciclo 'Cinema Cocina', un conjunto de actividades realizadas por Festival de Málaga en alianza con Lumen Proyectos Gastronómicos y con la Guía Repsol como presentador principal, que contará con proyecciones de películas gastronómicas con degustación en sala en el Cine Albéniz; una cena de gala en el Gran Hotel Miramar, en la que participarán cocineros de restaurantes con soles Repsol y estrellas Michelín; y un encuentro de 'food trucks' en la plaza de La Marina.

El objetivo de Cinema Cocina es resaltar la vinculación de la gastronomía y el séptimo arte y darla a conocer al público a través de experiencias "únicas y sabrosas", han precisado desde el Festival de Málaga en un comunicado.

Han precisado que son muchas las películas que muestran la cocina popular de los territorios: recogen formas artesanales de cocinar; acercan recetas ancestrales y destacan el avance y la innovación que se han incorporado a la gastronomía en los últimos tiempos.

PROYECCIONES CINE & GASTRONOMÍA

La actividad 'Cine & Gastronomía' es un ciclo cinematográfico en el que se proyectan documentales, cortometrajes y largometrajes de temática gastronómica, con degustaciones culinarias en la misma sala de cine, elaboradas por los chefs o bien con productos protagonistas de las proyecciones.

En esta segunda edición habrá ocho proyecciones en el Cine Albéniz en pase matinal (11.30 horas) del 16 al 24 de marzo, cuyas entradas ya están a la venta en taquillas e Internet (Unientradas).

El sábado 16 comenzará con el estreno de 'Chef's diaries: Scotland. The Discovery of a Hidden Gastronomy', de Laura Otálora, protagonizado por los hermanos Roca y su último reto: explorar Escocia. En la mesa redonda participarán Josep Roca y Laura Otálora y se podrá degustar un bocado del equipo del Celler de Can Roca.

El domingo 17 será el estreno de 'Bienvenue Monsieur Robuchon', de Iñigo Ruiz, Virginia Jönas y Jesús Javier Ruiz. El chef malagueño Dani García ofrece un homenaje a uno de sus ídolos gastronómicos, Joël Robuchon, uno de los mejores cocineros de la historia. En la mesa redonda participarán Dani García y Álvaro Muñoz, director de Lumen Proyectos Gastronómicos. El equipo de Dani García preparará el bocado de degustación.

El lunes 18 se proyectará 'Jaén, Virgen & Extra', de José Luis López Linares, en torno a la producción de aceite de oliva en Jaén. En la mesa redonda participarán López Linares, el vicepresidente segundo de la Diputación de Jaén y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández Palomino, la directora del IFAPA, Brígida Jiménez y el chef Pedro Sánchez, del restaurante jiennense Bagá. La degustación correrá a cargo de Manolo Frutos, cocinero del restaurante Dixtinto, de Jaén.

El martes 19 se podrá ver '(R)evolution Champenoise. La viña manda', de Álvaro Moreno, un documental homenaje a los viticultores artesanales de la Champagne. En la mesa redonda participarán Álvaro Moreno, Ignacio Tapia (productor) y Gerardo Corzo, propietario de Bodegas Mar. La degustación de champagne correrá a cargo de Bodegas Mar y quesos de Sabor a Málaga.

El miércoles 20 se proyecta el documental argentino 'Tegui: Un asunto de familia', de Alfred Oliveri, sobre los retos del chef Germán Martitegui y su familia en la apertura de un restaurante basado en el fuego. En la mesa redonda participarán Alfred Oliveri y Darío Leandro Genua, director y productor, junto a Mauricio Giovanni, chef de Messina. El bocado de degustación lo preparará el equipo de Tegui Restaurant.

El jueves 21 será el turno para 'La revolución líquida', de Clara Isamat, un reflejo de la sumillería actual, cercana al productor y generosa con el cliente. En la mesa redonda participarán Clara Isamat y el sumiller Rafa Bellido. La degustación a cargo de Israel Ramos, del restaurante Mantúa de Jerez de la Frontera.

El viernes 22 se estrena la coproducción hispano francesa 'Jamón: Historia de una esencia (A Story of Essence)', de Alessandro Pugno. En la mesa redonda participarán el propio Pugno y José Gómez, de la marca Joselito, de la que correrá a cargo la degustación.

Finalmente, el sábado 23 será el estreno de 'The Remixers', de Alex García Martínez, una serie documental sobre gastronomía, pasión y descubrimiento. En la mesa redonda participarán Alex García y los hermanos Colombo.

CENA DE GALA

El sábado 16 (20.00 horas), el Gran Hotel Miramar acogerá una cena de gala Cinema para 120 comensales entre autoridades, profesionales de la industria del cine y la gastronomía y público general.

Los cocineros, sumilleres y restaurantes protagonistas de la velada serán Josep Roca, del restaurante El Celler de Can Roca de Girona, con tres Soles Repsol; Dani García, del restaurante Dani García de Marbella, con tres Soles Repsol; Pedro Sánchez, del restaurante Bagá de Jaén, con un Sol Repsol; Dani Carnero, del restaurante La Cosmopolita de Málaga, con un Sol Repsol; Diego Nicás, del restaurante Príncipe de Asturias del Gran Hotel Miramar, y Damián Ramos y Sebastián Guerrero Ramos, de la Pastelería Ramos de Málaga.

Esta cena tiene la colaboración de la Diputación de Jaén, Sabor a Málaga --marca de promoción agroalimentaria de la Diputación de Málaga--, Bodegas Mar, Juvé&Camps, Joselito, Primeria Selection, Churchill y el Gran Hotel Miramar, además de la Guía Repsol como presentador de Cinema Cocina. Las entradas se pueden comprar en info@lumeng.es / 951 103 130.

'FOOD TRUCKS'

Además, del viernes 22 al domingo 24 la plaza de la Marina acoger, de 12.30 a 23 horas la mejor representación de la gastronomía latinoamericana y española en una muestra de 'food trucks' abierta a todo el público.

Arroces valencianos, empanadas argentinas, hamburguesas de ternera gallega, tacos mexicanos y mucho más forman parte de la oferta gastronómica de esta edición, en la que también habrá una 'food truck' exclusiva de productos ecológicos y comida vegana. Todo ello amenizado con música.