Los Circuitos Provinciales de Natación de la Diputación reúnen a cerca de 700 nadadores en una docena de jornadas

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 696 nadadores han participado en los circuitos provinciales de natación que organiza anualmente la Diputación de Málaga.

El XIX Circuito Provincial de Natación de Invierno, que se ha disputado entre diciembre de 2024 y mayo de este año, y el XXXIX Circuito Provincial de Natación de Verano, celebrado en julio y agosto, han reunido a nadadores no federados de todas las edades, incluyendo a personas con diversidad funcional, procedentes de 14 municipios.

Este martes se celebra en el auditorio Edgar Neville de la Diputación la gala de clausura de los circuitos, presidida por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, a quien acompañan delegada de la Federación Andaluza de Natación en Málaga, Sara Fernández Moreno, y representantes municipales de los ayuntamientos participantes.

Estos han sido Alhaurín el Grande, Antequera, Coín, Cómpeta, Rincón de la Victoria, Ronda, Torrox y Vélez Málaga, que han participado en el Circuito de Invierno; Álora, Archidona, Campillos y Estepona, que han participado en el de verano; y Benalmádena y Nerja, que ha participado en ambos.

Rosas ha explicado que el calendario de los circuitos ha incluido este año un total de 12 jornadas, dos más que en 2024. Jornadas que se celebran en las piscinas municipales, que son cubiertas en el caso del circuito de invierno, y en que han sido financiadas la mayoría de ellas por la Diputación.

Con estos circuitos, el ente provincial contribuye a dotar de actividad estos equipamientos deportivos, reforzando la labor de las escuelas deportivas municipales y permitiendo que los alumnos que entrenan en ellas entren en contacto con la competición.

Rosas ha explicado que, "aunque ambos circuitos se basan en la experiencia de la participación sobre los resultados, con el Circuito de Invierno se da un paso más hacia la competición, mientras que el Circuito de Verano se ha querido hacer más participativo este año, y para ello se ha facilitado el acceso a la fase final a quienes han participado en al menos tres jornadas clasificatorias, con independencia de los tiempos conseguidos".

Durante la gala se entregan los premios a los ganadores de este año, así como una mención especial a Alejandro Trujillo Gómez, el nadador malagueño con mejores resultados en la temporada 24-25. Este nadador del CDN Inacua Málaga comenzó a competir en 2010 como federado en la Federación Andaluza de Natación, y desde entonces ha participado en diferentes campeonatos a nivel autonómico y nacional.

CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN DE VERANO

El Circuito Provincial de Natación de Verano ha celebrado este año su edición número 39. Este circuito tiene lugar durante los meses de julio y agosto. Han participado 201 nadadores (95 mujeres y 106 hombres) de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y abierta

Las pruebas han consistido en cinco jornadas clasificatorias celebradas en julio y agosto en Campillos, Archidona, Álora, Estepona y Benalmádena, y la fase final se celebró el 8 de agosto en Nerja.

CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN DE INVIERNO

El Circuito Provincial de Natación de Invierno arrancó hace 19 años para complementar el de verano, pero cuenta ya con más participantes que éste. En la presente edición han participado 495 deportistas: 270 hombres y 225 mujeres.

Las cinco fases previas se han celebrado entre diciembre de 2024 y abril de 2025 en Cómpeta, Alhaurín el Grande, Rincón de la Victoria, Coín y Nerja, y la final tuvo lugar el 10 de mayo en Antequera.