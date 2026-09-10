Los colegios de San Pedro de Alcántara adelantan este viernes a las 13,00 horas su salida por La Vuelta

Archivo - Un grupo de niños corre en el regreso a los colegios. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado de que la Junta de Andalucía ha autorizado la petición del Consistorio para adelantar este viernes la finalización de la jornada lectiva en los centros de Educación Infantil y Primaria de San Pedro Alcántara con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España, permitiendo la salida del alumnado a las 13,00 horas.

La administración autonómica ha comunicado al Ayuntamiento esta autorización mediante una resolución, según ha señalado la Administración local en una nota. La medida tiene como objetivo facilitar la movilidad y minimizar las posibles afecciones al tráfico tanto en el núcleo urbano como en las principales vías de entrada y salida de San Pedro Alcántara.

La modificación puntual del horario se adopta con motivo del paso este viernes por el municipio de la etapa número 19 de la Vuelta Ciclista a España, con recorrido entre Vélez-Málaga y Estepona, que conllevará restricciones y modificaciones temporales de tráfico vinculadas al desarrollo de la prueba deportiva.

El Ayuntamiento solicitó a la Junta de Andalucía esta medida preventiva con el propósito de compatibilizar la actividad de los centros educativos con el dispositivo de movilidad previsto y facilitar tanto la salida del alumnado como los desplazamientos de las familias antes del paso de la carrera.