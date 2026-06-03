El comité de Greencities y el Ayuntamiento de Málaga preparan los contenidos de su próximo foro

Reunión para la preparación del foro de septiembre de Greencities en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA/ GREENCITIES

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility ha celebrado este miércoles el encuentro previo a la celebración del foro que tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre en Málaga.

En el acto han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente del Comité Organizador de Greencities y director general de Endesa para Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez; el presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes y alcalde de Las Rozas, José de la Uz.

Además del vicepresidente de Red Innpulso y alcalde de Alcoi, Antonio Francés; el director general de Ametic, Celestino García, y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Siclun.

Durante la sesión, se han dado a conocer las principales novedades de Greencities 2026, entre las que destacan la celebración en paralelo del 'VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes' (RECI).

La convivencia de ambos encuentros, aun manteniendo su identidad y con programaciones propias, responde a "una voluntad compartida de generar un marco más sólido de colaboración en torno a los grandes retos urbanos", aprovechando mejor las sinergias, enriqueciendo el intercambio de conocimiento e identificando nuevas oportunidades de cooperación entre instituciones, empresas y profesionales.

Asimismo, se han expuesto los ejes principales de la agenda prevista para el próximo mes de septiembre, que se estructurará en torno a temáticas como servicios urbanos y sostenibilidad operativa para abordar cuestiones como el telecontrol del alumbrado público y la iluminación interior, así como los contenedores inteligentes y la gestión avanzada de residuos, entre otros aspectos.

En economía circular y transición ecológica, el foco estará puesto en las estrategias de residuo cero, las ciudades circulares, la transición verde o la innovación colaborativa con ejemplos como el desarrollo económico de Doñana.

Por su parte, el eje de gobernanza inteligente, datos y modelos de ciudad analizará el papel de la inteligencia artificial y los nuevos modelos urbanos, la colaboración público-privada, proyectos innovadores impulsados por ayuntamientos o la smart economy en territorios.

También habrá espacio para conectar ciudades andaluzas con agentes locales de innovación. Junto a ello, el evento volverá a combinar espacios expositivos y foros de contenidos en los que se compartirán experiencias, casos de éxito y soluciones aplicables a la gestión de los territorios, consolidando su posicionamiento como punto de encuentro para el networking de alto nivel y la colaboración público-privada.

Entre los contenidos destacados, Greencities incluirá una programación amplia de paneles temáticos y espacios especializados como el 'City Speakers', centrado en proyectos municipales, así como encuentros dirigidos a impulsar el desarrollo de iniciativas urbanas innovadoras.

Además, acogerá el 'Encuentro de Líderes Urbanos', una convocatoria de alto nivel coorganizada con COTEC, RECI e Innpulso, orientada a favorecer la toma de decisiones estratégicas y la implementación de proyectos urbanos de impacto.

El encuentro también incluirá un networking profesional con agenda personalizada para organizar reuniones entre territorios y proveedores especializados, así como convocatorias especializadas como la 'Open Call for Startups', dirigida a empresas emergentes que impulsan proyectos disruptivos vinculados a la agenda urbana.

El comité también ha analizado la participación ya confirmada de ciudades, empresas tecnológicas, centros de conocimiento y redes de innovación, que configuran un ecosistema diverso y transversal en torno a la gestión urbana.

En esta línea, Greencities seguirá impulsando su dimensión internacional con la presencia de delegaciones y misiones extranjeras, así como iniciativas orientadas a fomentar la conexión entre territorios, el intercambio de buenas prácticas y la generación de alianzas estratégicas.

Greencities, cuyas inscripciones se abrirán próximamente, se ha consolidado como "una convocatoria de referencia en España en el ámbito de la gestión urbana innovadora y sostenible".

Su edición 2025 reunió a más de 2.200 profesionales del sector, con la participación de 88 expositores, más de 200 entidades representadas y 100 ciudades y municipios. El evento contó con la presencia de más de 45 alcaldes y alcaldesas, 150 ponentes expertos y 40 paneles temáticos, consolidándose como un espacio internacional con representación de 27 países.

Está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga. Telefónica participa como Premium Partner, mientras que la Universidad de Málaga, Limpieza de Málaga S.A.M., Emasa y Parcemasa - Parque Cementerio de Málaga lo hacen como Silver Partners.