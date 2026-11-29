Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a un año de cárcel impuesta a un hombre por hacer tocamientos a una menor de ocho años durante la celebración de una boda en la provincia de Málaga.

Así, el TSJA desestima en una resolución, consultada por Europa Press, el recurso presentado por la defensa contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia malagueña que condenó al hombre por un delito de abuso sexual, que ahora se ratifica.

Según se declaró probado en la resolución de Málaga, y ahora confirma el alto Tribunal andaluz, los hechos sucedieron en junio de 2022 cuando el acusado estaba en una terraza de una finca en Mijas, donde se celebraba el enlace.

Así, en un momento determinado aprovechó que la menor pasaba a su lado y "de forma inopinada" procedió "a tocar con su mano" partes íntimas del cuerpo de la menor, que estaba en la boda junto a sus padres con los que el acusado no tenía relación alguna.

Por estos hechos, se le condenó a una pena de un año de prisión por un delito de abusos sexuales cometidos sobre una menor de 16 años y con la circunstancia que atenúa la pena de intoxicación etílica, ya que estaba en estado de embriaguez en ese momento.

También se le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la menor por cualquier medio o procedimiento por un periodo de diez años y a que indemnice a la menor en la cantidad de 2.000 euros por el daño moral causado.

La defensa cuestionó en su recurso las pruebas practicadas en el juicio y alegó falta de motivación, por lo que solicitó que se revocara la sentencia y que se dictara en su lugar otra en la que se absolviera a patrocinado "por no ser autor de delito alguno".

Pero el alto Tribunal andaluz ratifica los testimonios, como es el caso del padre de la menor, que afirmó "con toda rotundidad haberlo visto tocando a su hija"; sin que para el TSJA haya razones para dudar de la veracidad del testigo "que no conocía de nada al acusado".