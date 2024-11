El Congreso pide con acuerdo de PSOE y Sumar reconocer a Caparrós como "víctima de la represión" el 4D

MADRID/MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) registrada por el grupo Sumar a la que se ha incorporado una enmienda transaccional pactada con el PSOE por la que se "rinde homenaje" a Manuel José García Caparrós, "sindicalista de las Comisiones Obreras, asesinado en Málaga durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza", y se pide al Gobierno su reconocimiento como "víctima de la represión por razones políticas".

La iniciativa debatida este miércoles por la tarde ha salido adelante con 19 votos a favor procedentes de los citados dos grupos que, además, integran la coalición en la que se sustenta el Gobierno --PSOE y Sumar--, así como de ERC, PNV y Bildu, mientras que los representantes del PP se han abstenido y Vox ha votado en contra, según han aclarado a Europa Press fuentes del grupo que ha impulsado la PNL.

En virtud del texto aprobado tras la inclusión de la enmienda socialista transaccionada con Sumar, "el Congreso de los Diputados rinde homenaje a Manuel José García Caparrós, sindicalista de las Comisiones Obreras, asesinado en Málaga durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza, como ejemplo de entrega a unos ideales y a la consecución de la democracia y la libertad de su tierra".

De igual modo, el Congreso de los Diputados, con esta proposición no de ley, "insta al Gobierno a incluir en el ámbito de aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática casos como el de Manuel José García Caparrós, víctima de la represión por razones políticas en la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 por la consecución de las libertades democráticas y del autogobierno para Andalucía y, en consecuencia, se inicien los trámites oportunos para la Declaración de Reconocimiento y Reparación personal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la citada Ley".

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha sido el encargado de defender esta iniciativa y ha señalado que "es de justicia que la sede de la soberanía popular rinda homenaje a Manuel José García Caparrós como ejemplo de entrega a unos ideales de igualdad, libertad y justicia social para Andalucía".

Ha indicado que "el relato oficial de la Transición nos ha contado un proceso pacífico de pactos y de hombres importantes tomando trascendentales decisiones. Ese relato juega el papel de mito fundacional de la democracia y de una visión distorsionada de lo que ocurrió", apuntando que "los consensos fueron arrancados a las élites franquistas a golpe de empuje popular con huelgas y con manifestaciones".

"La Transición no fue solo obra de unos grandes hombres importantes, sino de mucha gente sencilla que se organizó en sindicatos y partidos de izquierdas y que se jugó la vida por la democracia y, en muchos casos, se la quitaron, como le ocurrió a Manuel José García Caparrós", ha dicho el diputado de Sumar.

Ha considerado "importante reconocer a Caparrós y con ello la lucha de ayer y de hoy de la gente por la democracia, una lucha en la que muchas personas sencillas y anónimas para la historia se dejaron la vida porque precisamente hoy hay una ola reaccionaria que amenaza las libertades que ellos y ellas conquistaron".

Según Valero, "la muerte de Caparrós conmocionó a la ciudad" y su entierro "fue multitudinario", pero su asesinato "ha quedado impune y ni siquiera hay un relato oficial completo sobre lo que ocurrió". "Nunca se han satisfecho las demandas de justicia de su familia ni se ha desclasificado la documentación oficial", ha insistido.

El diputado Raúl Díaz Marín, del Grupo Socialista, por su parte, ha expresado el apoyo a esta iniciativa con la incorporación de una enmienda transaccional pactada con el PSOE y ha asegurado que "hablar de García Caparrós es recordar una de las figuras conformadoras de nuestro hecho autonómico". "Sus hermanas lo han dejado dicho, no hay 28 de febrero sin 4 de diciembre", ha apostillado y ha subrayado que "no es revancha, ni tan siquiera es satisfacción personal, solo buscan algo tan básico como la verdad".

"Probablemente la familia necesita algo más que lo que les ofreció la justicia en su día, que lo que les ofreció una comisión parlamentaria en su día y probablemente de lo que esta comisión les pueda ofrecer hoy. Ninguna de las investigaciones ha satisfecho a la familia, que sigue sin conocer la verdad, porque 47 años después nadie ha asumido la culpa y nadie ha aceptado responsabilidad alguna", ha apuntado.

Pero, ha considerado "importante que sea precisamente aquí, en la Comisión de Interior, donde se reivindique y se recuerde el nombre de García Caparrós por su contribución a la democracia y a la configuración territorial de nuestro país". Además, ha señalado que "hoy queremos dar un paso más".

"Ya no será una mera declaración, sino un auténtico deber de reparación en el que el país afirma que asesinatos como el suyo, primero y, olvido después, nunca debieron producirse y jamás deben volver a repetirse", ha concluido.

En contra de la PNL se ha manifestado el grupo Vox, asegurando el diputado Javier Ortega Smith-Molina, que "aún siendo un hecho triste y lamentable que un sindicalista muriera de un tiro en unas manifestaciones, por cierto, no muy pacíficas, porque quisieron tomar al asalto la Diputación Provincial de Málaga; no se merecía una tragedia como la que tuvo que sufrir, pero no justifica en modo alguno la pretensión de esta PNL".

Para Ortega Smith, "carecen de legitimidad aquellos que apoyan a un gobierno que para mantenerse en el poder se apoya nada menos que a los herederos de una organización terrorista, como son los bilduetarras". "La izquierda, por mucho que siga mintiendo, no va a cambiar la historia", ha indicado.

Además, ha apuntado que "no ha existido nunca ni existe la nación andaluza, por mucho que el proislamista y xenófobo de Blas Infante dijera lo mismo y la izquierda les compre ese absurdo discurso que, por cierto, a veces compra también el PP tan contento".

Fernando de Rosas, del Grupo Popular, ha dicho que desde la formación "siempre estamos con todas las víctimas, con todas" y ha condenado el asesinato, al mismo tiempo que ha considerado "deplorable que 46 años después no se haya averiguado la autoría de este asesinato porque toda víctima tiene derecho a reparación, dignidad y respeto". Pero, ha considerado que la iniciativa "está marcada por graves contradicciones".