El Consejo andaluz de abogados apoya la protesta por el Turno de Oficio y pide a la Junta que suba las retribuciones

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha manifestado su apoyo a la concentración convocada para el 27 de abril en Madrid en demanda del cumplimiento de las históricas demandas de mejora de las condiciones de la Abogacía de Oficio, reclamando a la Junta de Andalucía una nueva Orden de Baremos del Turno de Oficio para "atender esta exigencia de recuperación del valor de las retribuciones".

"Algunas de estas reivindicaciones se han visto reconocidas en Andalucía y otras se están negociando, pero es preciso en este contexto poner de manifiesto que en Andalucía a la Abogacía de Oficio se le viene retribuyendo por sus actuaciones a designación del Turno de Oficio con las cantidades que la Junta de Andalucía estableció hace 15 años, incrementadas únicamente con una actualización del 4% para este año 2023", indica la entidad, después de que la Junta de Andalucía haya afrontado además críticas del sector por supuestas demoras en los pagos.

"Frente a reclamaciones de incremento de retribuciones de otros colectivos de la Justicia, que han visto actualizadas sus nóminas cada año durante estos últimos 15 años, la Abogacía de Oficio andaluza viene reclamando la recuperación del valor económico que tenían sus retribuciones, que se han visto deterioradas por el transcurso del tiempo y el incremento del coste de la vida. Es de Justicia atender esta reivindicación con carácter previo a mejorar lo que se ha venido actualizando", señala el Consejo reclamando "la urgente actualización de los baremos que establecen las retribuciones de los abogados de oficio".

Tal demanda, según la entidad debe "ocupar por Justicia el primer lugar en la agenda de la Consejería" andaluza y el Ejecutivo autonómico.

"No podemos dejar de congratularnos por las últimas decisiones del Gobierno Andaluz, que ha impulsado una importante mejora del sistema de guardias en Andalucía, con un significativo incremento de su retribución y del número de guardias, o la actualización de las retribuciones para este ejercicio en el citado 4% y vía presupuestos de la Comunidad. Ahora bien, este Gobierno no puede dejar pasar la iniciativa legislativa que ha puesto en marcha para dictar una nueva Orden de Baremos del Turno de Oficio sin atender esta exigencia de recuperación del valor de unas retribuciones que inexplicablemente no se han actualizado durante 14 años", señalan solicitando "audiencia al presidente de la Junta de Andalucía y a los consejeros de Justicia y de Economía y Hacienda, así como la convocatoria de una nueva Comisión Mixta".