El Consejo Social de la Ciudad de Málaga constituirá una mesa de trabajo de Proyectos Singulares

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga celebra este próximo lunes, 10 de noviembre, la asamblea ordinaria semestral del Consejo Social de la Ciudad, en la que está prevista la constitución de la mesa de trabajo de Proyectos Singulares, a través de la cual se abordarán propuestas estratégicas para la ciudad que promuevan el desarrollo económico, social y empresarial.

Según destacan desde el Consistorio, la puesta en marcha de esta mesa se iniciará con el proceso de participación ciudadana del proyecto Buenavista Parque Empresarial de Soluciones Urbanas Sostenibles (Buenavista Sustainable Urban Solutions Business Park).

Se trata de una iniciativa municipal que persigue la transformación de los suelos de Buenavista en un nuevo espacio para el distrito Campanillas con la creación de un parque empresarial para actividades económicas avanzadas relacionadas con las soluciones urbanas sostenibles, con un marcado enfoque en tecnología, sostenibilidad, movilidad, residuos, eficiencia energética y smart cities.

Una vez aprobada la activación de esta mesa de trabajo, en la que podrán tener cabida otros proyectos estratégicos, el siguiente paso será abrir un periodo para que miembros de la asamblea del Consejo Social, de colegios profesionales o de otras instituciones o entidades interesadas puedan formar parte de la misma y realizar sus aportaciones.

La sesión, que comenzará a las 17 horas en el Salón de Plenos y que podrá seguirse a través del canal municipal de YouTube https://www.youtube.com/user/aytodemalaga, estará presidida por el alcalde, Francisco de la Torre. En este órgano municipal de participación están presentes todos los grupos municipales del Ayuntamiento (PP, PSOE, Vox y Con Málaga), además de instituciones, entidades y personas de reconocido prestigio de la ciudad.

La actuación planteada en Buenavista consiste en el desarrollo de unas 27 hectáreas de uso empresarial, industrial y equipamientos integradas en un gran parque central asociado a la regeneración ambiental a lo largo de Arroyo Merino y que aspira a atraer economía sostenible.

Precisamente para implementar los estándares de circularidad, el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) mediante el cual se está proporcionando un servicio de asesoramiento gratuito al Consistorio por parte del Circular City Centre (C3), un centro de competencias y recursos liderado por el BEI para apoyar a las ciudades de la UE en su transición hacia una economía circular.

Así, el objetivo de esta colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, el BEI y un equipo multidisciplinar de consultores del C3 es garantizar la viabilidad y el impacto circular del proyecto Buenavista, así como los pasos necesarios para su implementación y obtención de financiación.

El programa incluye la incorporación de todas aquellas herramientas que permitan obtener la viabilidad técnica necesaria desde el punto de vista de la circularidad, la elaboración de modelos financieros, las evaluaciones de viabilidad económica, y todas aquellas que se consideren necesarias,

Durante la sesión, además de crear la citada mesa de trabajo de Proyectos Singulares, también se hará un seguimiento de la labor realizada por el resto de mesas de trabajo del Consejo: Desarrollo Económico Local y Empleo; Bienestar Social, Educación y Mejora de la Participación; Sanidad; y Vivienda.

Igualmente, se informará sobre la aprobación del Plan de Acción Exterior de la Ciudad de Málaga 2025-2027, que recoge la estrategia de la ciudad para potenciar la proyección internacional de Málaga, las políticas locales de fomento de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y la realización de acciones municipales para la convivencia, inclusión y diversidad

MÁXIMO ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD

El Consejo Social de la Ciudad de Málaga, constituido en asamblea el 1 de febrero de 2012, es el máximo órgano participativo de la ciudad y celebra dos asambleas ordinarias al año, una por semestre.

Este foro de diálogo y cauce de participación de los agentes económicos, sociales, profesionales y vecinales con el Ayuntamiento está integrado por representantes de la Corporación municipal, así como de sindicatos, empresarios, colegios profesionales, obras sociales de entidades de economía social, consumidores y usuarios, Universidad de Málaga, Málaga TechPark y personas de reconocido prestigio social (a propuesta de los grupos políticos municipales).

Se establece como un órgano de consulta, participación y asesoramiento, en materias como la planificación estratégica de la ciudad y el desarrollo socioeconómico, con la perspectiva de hacer avanzar la calidad de vida del municipio y de sus habitantes.