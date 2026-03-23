Convocada la segunda edición del proyecto musical juvenil 'Emmerge Málaga Music Talents'

El diputado de Juventud, José Santaolalla, en la presentación de Emmerge. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Grupo Mundo convocan la segunda entrega del proyecto musical 'Emmerge Málaga Music Talents', que registró más de un centenar de propuestas en su primera edición, y que vuelve a celebrarse para impulsar el talento musical juvenil malagueño.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el certamen vuelve a estar dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años, solistas o en grupo, y premiará al ganador con dotación económica, grabación de maquetas y la oportunidad de inaugurar el Weekend Beach Festival 2026.

Por su parte, el diputado de Juventud, José Santaolalla, ha explicado que Emmerge nació con la intención de ser un "referente cultural y musical" en la provincia de Málaga y, tras el "éxito" del año pasado, se espera que la participación en 2026 sea aún mayor.

Bajo este contexto, los 16 participantes elegidos actuarán en cuatro semifinales que se celebrarán en mayo en Villanueva del Trabuco, Benamocarra, Yunquera y Ardales, y que desembocarán en una gran final que se celebrará en la Plaza de Toros de la Malagueta el 19 de junio.

De este modo, 'Emmerge Málaga Music Talents', el concurso musical que recorre la provincia en busca del talento joven, vuelve este año "con más fuerza y energía" para seguir potenciando y promocionando a los jóvenes malagueños.

Este proyecto cuenta con el impulso de la Delegación de Juventud de la Diputación de Málaga y con la empresa especializada Grupo Mundo, y que tiene como objetivo "estimular la creatividad y el emprendimiento musical" entre los jóvenes de la provincia ofreciéndoles "una gran plataforma y un magnífico escaparate donde promocionar su talento, sus cualidades y su arte".

El concurso ha sido presentado en la mañana de este lunes por el diputado de Juventud, José Santaolalla, junto al directivo de Grupo Mundo, Daniel Rodríguez, representantes municipales de las localidades que acogerán las semifinales, además del componente de La Taraská Sergio Sánchez, grupo ganador del primer certamen.

En este sentido, Santaolalla ha explicado que el concurso mantiene la misma sinergia del año pasado. Para ello, ha desgranado los detalles de esta segunda temporada de 'Emmerge Málaga Music Talents', que contará con el cantante Miguel Campello como padrino y donde de nuevo serán 16 los grupos o solistas que serán seleccionados para participar en cuatro sedes que darán paso a la gran final.

"Emmerge nació con la intención de ser un referente cultural y musical en la provincia de Málaga y creemos que lo estamos consiguiendo", ha indicado el diputado de Juventud, al tiempo que ha valorado que el año pasado recibieron "más de un centenar de propuestas de un alto nivel musical".

"Y ahora, en esta edición, estamos seguros de que la apuesta será aún mayor después de toda la repercusión que tuvimos el año pasado. Estamos convencidos de que el talento de nuestros jóvenes es casi inabarcable, pero con esta plataforma podemos apoyar y facilitar su promoción", ha explicado.

Por su parte, el mencionado representante del Grupo Mundo ha considerado que "'Emmerge Málaga Music Talents' buscará jóvenes talentos, ya sean solistas o integrantes de un grupo, que pretendan dar un impulso a sus carreras", mientras que ha apuntado que "los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus maquetas musicales de cualquier género, y competir por un premio que incluye no solo reconocimiento, sino también herramientas clave para su desarrollo profesional".

El plazo para presentar los proyectos ya está abierto y permanece activo hasta las 23,59 horas del 22 de abril, con toda la información disponible la web 'emmergemalaga.es'. Durante la presentación también se ha visionado un 'teaser' de un documental que se ha elaborado del concurso del año pasado, creado por la productora 'Quinta Planta', donde los jóvenes participantes son los protagonistas de un sueño musical hecho realidad.

REQUISITOS

Los participantes deben haber nacido o tener residencia en la provincia de Málaga y pueden ser solistas o grupos. En el caso de la participación grupal se permitirá que un 25 por ciento de los integrantes no cumpla el requisito de la edad o nacimiento o residencia en la provincia de Málaga.

De esta forma, el concurso se desarrollará en varias fases, comenzando con una selección de 16 maquetas por parte de un jurado especializado que emitirá su fallo el 24 de abril. Estos talentos seleccionados pasarán a actuar en directo en cuatro fases clasificatorias que se celebrarán en diferentes localidades de la provincia, todas ellas con entrada gratuita.

Así, el 8 de mayo arrancará en Villanueva del Trabuco; el 9 de mayo en Benamocarra; el 15 de mayo en Yunquera; y el 16 de mayo actuarán la última selección de participantes en Ardales. Los cuatro finalistas seleccionados tendrán la oportunidad de actuar en la Gran Final, que tendrá lugar el 19 de junio en la Plaza de Toros de La Malagueta de la capital.

Además, los ganadores de esta segunda edición de Emmerge recibirán premios destinados a impulsar sus carreras musicales. El primer premio incluye una dotación económica de 2.500 euros, la participación en la fiesta de bienvenida del Weekend Beach Festival 2026, y la posibilidad de ser teloneros de un artista nacional en un concierto de Grupo Mundo, además de la grabación profesional de cinco temas en los estudios de School Training.

También, los ganadores recibirán asesoría especializada en la industria musical, una campaña de promoción valorada en 2.000 euros, y una beca de formación en una institución musical de prestigio. El segundo premio, dotado con 1.500 euros, y el premio del público --500 euros-- también ofrecen importantes recompensas, como actuaciones en municipios de la provincia, mentoría artística y promoción en medios de comunicación.