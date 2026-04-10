Convocada la VII edición del Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas de la Asociación de la Prensa de Málaga

Cartel VII edición del Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa una nueva edición, la séptima, del Certamen Nacional 'Elgar' de Viñetas Periodísticas junto a la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Fundación Manuel Alcántara. Un galardón que cuenta con la colaboración de CaixaBank y que está dotado con 7.500 euros, de los que 5.000 euros corresponden al premio a la Trayectoria Profesional y 2.500 euros a la Mejor Viñeta Periodística de 2025.

El plazo de admisión de candidaturas estará abierto desde este viernes, 10 de abril, hasta el 30 de mayo, ambos inclusive, conforme a lo establecido en las bases del certamen. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank.

Este certamen, único en España por su especialización, tiene como objetivo "poner en valor el trabajo de quienes cultivan la viñeta como una forma de análisis y opinión periodística".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que "este certamen ha adquirido un gran prestigio entre los humoristas gráficos de toda España" y ha subrayado la importancia de este género periodístico, que "nos invita a reflexionar sobre la actualidad con un toque de humor inteligente".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco Castilla, ha señalado que "este premio contribuye a difundir la importancia de este género de opinión, que, claramente, se ejerce en libertad y se corresponde más con una actitud social comprometida de los autores que con una intencionalidad puramente lúdica".

"Ante la polarización existente, es importante no perder la capacidad de leer humor y defenderlo de la posibilidad de que la censura llegue a través de lo políticamente correcto", ha añadido Blanco.

BASES VII CERTAMEN ELGAR DE VIÑETAS PERIODISTICAS

Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, ha destacado "que 'El Certamen Elgar' reconoce la importancia de la viñeta como forma de expresión cultural y periodística. A través de sus trazos, los autores reflejan la sociedad, invitan a la reflexión y aportan una visión crítica que sigue siendo esencial para comprender nuestro tiempo".

Asimismo, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha subrayado que "para CaixaBank es un orgullo seguir respaldando, un año más, un certamen que reconoce el valor del humor gráfico como una forma esencial de periodismo, reflexión y libertad de expresión. El Certamen Nacional 'Elgar' se ha consolidado como una referencia cultural en nuestro país y refleja el compromiso compartido con la creatividad, el pensamiento crítico y la calidad periodística".

En sus seis ediciones anteriores ha reconocido, en la categoría de Trayectoria Profesional, a autores como Gallego y Rey, Idígoras y Pachi, Antonio Madrigal, Flavita Banana, Ricardo y El Roto. En la modalidad de Mejor Viñeta Periodística han sido premiados Miki y Duarte, César Oroz, Iñaki y Frenchy, Juan Carlos Contreras, Neto y Pinto & Chinto.

El certamen tiene su origen en el convenio suscrito el 9 de marzo de 2017 entre la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara. Su denominación rinde homenaje al viñetista Manuel García Duarte 'Elgar', malagueño de adopción, fallecido en 2018.

JURADO

El jurado estará integrado por un representante de cada una de las entidades organizadoras y colaboradoras, así como por dos galardonados en ediciones anteriores. Entre los criterios de valoración figuran la originalidad, el contenido periodístico y la calidad artística y técnica de los trabajos. El fallo se dará a conocer en junio.

Las candidaturas podrán presentarse entre el 10 de abril y el 30 de mayo, ambos inclusive, conforme a las bases del certamen. Se establecen dos modalidades, 'Trayectoria Profesional y Mejor Viñeta Periodística' de 2025, dotadas con 5.000 y 2.500 euros, respectivamente.

En la categoría de 'Mejor Viñeta', cada participante podrá concurrir con un máximo de seis trabajos. Las obras deberán haber sido publicadas en un medio de comunicación de ámbito local, regional o nacional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Las candidaturas deberán remitirse preferentemente por correo electrónico a la Asociación de la Prensa de Málaga (apm@aprensamalaga.com), indicando la modalidad a la que se opta. En el caso del premio a la Trayectoria Profesional, la candidatura podrá ser presentada por el propio interesado, por cualquier persona o entidad, o a propuesta del jurado.