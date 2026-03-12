'El corazón del lobo' saca a la luz el salvajismo de Sendero Luminoso en el Festival de Málaga

Photocall de la película 'El corazón del lobo' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Francisco J. Lombardi ha presentado este jueves 'El corazón del lobo' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. Con esta película, el prestigioso cineasta peruano relata la tenebrosa vida en el interior de Sendero Luminoso.

'El corazón del lobo' es la historia de Aquiles, un niño indigena, secuestrado por el Sendero Luminoso. A través de su testimonio, somos testigos de su viaje durante más de una década, desde 1990, de víctima a combatiente y de su desesperado intento de escapar.

Francisco J. Lombardi muestra una mirada cruda e íntima al adoctrinamiento, la violencia y la supervivencia, con una película que traza la lucha de su protagonista por la identidad y la libertad.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director Francisco J. Lombardi, acompañado del productor Gustavo Sánchez, la directora de producción Norma Velásquez y el director de fotografía, Teo Delgado.

"Esta película, en realidad, surge como una especie de diálogo con una película que yo hice hace muchos años que se llama 'La boca del lobo', ha recordado el director Francisco J. Lombardi.

Lombardi ha pasado "mucho tiempo" en la búsqueda de "un material que me fuera útil en el sentido de cambiar un poco la mirada y observar desde otro punto de vista la etapa de violencia que vivió Perú".

Sin ser una rectificación de 'La boca del lobo', su afamado largometraje de 1988, 'El corazón del lobo' sí es el resultado de "una especie de deuda conmigo mismo de haber visto el fenómeno de un solo lado y me interesaba mucho entrar al universo muy cerrado de Sendero", ha confesado Lombardi.

"Cuando yo hice 'La boca del lobo' Sendero Luminoso era aún una especie de fantasma; un fantasma que aparecía, mataba, destruía, incendiaba y se retiraba. No era muy claro lo que pasaba detrás de Sendero", ha explicado Francisco J. Lombardi.

Ahora, muchos años después, Lombardi se asombra del "salvajismo que utilizó Sendero para poner a su lado a la gente, especialmente a los campesinos, que fueron las grandes víctimas de la guerra de Sendero".

"Cuesta creer los niveles de salvajismo a los que puede llegar el ser humano en determinadas situaciones. Bueno, lo hemos visto a través de la historia, cómo a partir de un determinado fanatismo se llega a cometer las peores locuras y es un poco lo que fue Sendero", ha relatado el cineasta peruano.

Lombardi ha compartido el origen de 'El corazón del lobo': "Me encontré con un libro de un escritor peruano, Carlos Enrique Freyre, que contaba la historia real de un niño, Aquiles, secuestrado por Sendero y que pasó diez años dentro de Sendero".

"La experiencia de Aquiles me daba la posibilidad de ingresar en ese mundo tan poco conocido: cómo eran las relaciones entre ellos, cómo era el día a día de un grupo de senderistas. Y eso para mí fue como ayudarme a mirar desde el otro lado el tema de la etapa de la violencia en Perú", ha compartido el cineasta peruano.

Lo que Lombardi ha encontrado en Aquiles es a un "superviviente", alguien que "no es como todos los demás. Está con ellos, participa en las acciones, pero él mantiene un cierto nivel de inocencia". Aún hoy, Lombardi sigue viendo en el Aquiles adulto, al que conoció tras comprar los derechos del libro, "un hombre que tenía que luchar y no había perdido su capacidad de seguir remando para adelante".

Más allá de los conflictos derivados de la historia, 'El corazón del lobo' ha tenido que luchar también con otros desafíos: "Las dificultades de la selva son múltiples", ha dicho el productor, Gustavo Sánchez.

"Cuando uno decide ir a la selva, va preparado de que tiene que sufrir de todo: los bichos, los mosquitos, el calor, la lluvia... todos los imprevistos que uno se pueda imaginar suceden en la selva. Hay que estar decidido para ir para allá", ha completado el productor de 'El corazón del lobo'.