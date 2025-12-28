Cortada la carretera A-7057 en Cártama (Málaga) por las intensas lluvias

Crecida del río Guadalhorce a su paso por Cártama (Málaga) - ALCALDE DE CÁRTAMA

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio malagueño Cártama ha informado de que está cortada la carretera A-7057 entre la localidad y Estación de Cártama tras las lluvias que se registran en la zona, que permanece en aviso rojo por precipitaciones.

Por otro lado, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, en una publicación en redes sociales, ha alertado, además, de la crecida del río Guadalhorce, asegurando que "se ha salido de su cauce". "Esto pinta regular otra vez", precisando el regidor, que también están alertando a los vecinos de la zona de Doña Ana y de zonas de campo de la crecida del río.

Asimismo, el Ayuntamiento ha elevado el plan de emergencia municipal a fase 1 debido a las fuertes precipitaciones y el aviso rojo. Desde el Consistorio de Cártama han pedido máxima precaución y no hacer desplazamientos. También precaución en las calles por arquetas que pueden estar levantadas.

De igual modo, se recomienda evitar zonas cercanas a ríos y arroyos ante la posibilidad de crecidas. Sobre el terreno efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y Operativos del Ayuntamiento están para atender las incidencias generadas.