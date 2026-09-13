Cortado el carril derecho de la A-7175 tras el incendio de Benahavís (Málaga)

Imagen aérea del incendio forestal de Benahavís (Málaga). - INFOCA

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El carril derecho de la A-7175 ha quedado cortado este domingo, 13 de septiembre, tras el incendio forestal declarado en el paraje Ermita del Rosario de la localidad malacitana de Benahavís, que ha provocado el desplazamiento de varios medios aéreos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene cortada la vía desde las 15,00 horas de la presente jornada para el acceso de los vehículos de emergencia, tal y como ha informado Emergencias Andalucía 112 en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

Así, la incidencia se encuentra localizada en el municipio de Estepona, provincia de Málaga. La DGT ha recomendado a la ciudadanía evitar la zona del incendio y seguir las instrucciones de los operativos.