La Costa del Sol impulsa su liderazgo como destino de reuniones e incentivos en The Meetings Space

Turismo Costa del ha participado una vez más en The Meetings Space, una cita de referencia para el sector de reuniones e incentivos que reúne a los principales compradores y proveedores internacionales del segmento MICE - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del ha participado una vez más en The Meetings Space, una cita de referencia para el sector de reuniones e incentivos que reúne a los principales compradores y proveedores internacionales del segmento MICE. Una década después de su primera edición en Marbella, el destino malagueño vuelve a colaborar con este prestigioso encuentro, reforzando así su apuesta por el turismo profesional y por la promoción de la provincia como escenario ideal para eventos de negocios.

The Meetings Space es una iniciativa consolidada en el calendario internacional que organiza encuentros de alto nivel entre profesionales del sector, con un formato basado en citas cara a cara y amplias oportunidades de 'networking'. Durante el evento, los participantes tuvieron la posibilidad de compartir experiencias, debatir sobre las tendencias más recientes en turismo de reuniones y establecer nuevas vías de negocio y cooperación.

La presencia de Turismo Costa del Sol en esta cita respondió al objetivo de seguir posicionando la provincia como destino líder para reuniones e incentivos, destacando la calidad de su infraestructura hotelera, su conectividad aérea, su oferta complementaria y el atractivo de su clima y entorno. Esta combinación convierte a la Costa del Sol en un destino competitivo y sostenible, capaz de acoger eventos internacionales de primer nivel durante todo el año.

"Nuestra colaboración con The Meetings Space refuerza la visibilidad internacional del destino y nos permite mostrar la capacidad de la Costa del Sol para albergar eventos de máxima exigencia, gracias a una oferta diversa, moderna y perfectamente conectada", ha señalado Antonio Díaz, director Gerente de Turismo Costa del Sol.

Además de fomentar la generación de contactos profesionales, el foro ofreció un entorno propicio para promover la cooperación público-privada y consolidar relaciones estratégicas con organizadores, agencias y empresas del segmento MICE, un ámbito clave en la estrategia de desestacionalización del destino.

"El turismo de reuniones e incentivos es un motor fundamental para la economía local y nuestras participación en encuentros como este contribuye a proyectar una imagen sólida, innovadora y competitiva de la Costa del Sol", ha añadido Díaz.

Con esta colaboración, Turismo Costa del Sol continúa impulsando acciones dirigidas a diversificar su oferta turística y fortalecer su posicionamiento como referente europeo en el turismo de negocios, consolidando un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la excelencia en los servicios.