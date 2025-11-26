La Costa del Sol impulsa su posición global en segmento de golf con una alianza junto el golfista Miguel Ángel Jiménez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha anunciado este miércoles un acuerdo estratégico con el golfista malagueño Miguel Ángel Jiménez para impulsar la promoción internacional del destino como referente destacado en turismo de golf.

Durante la presentación de este acuerdo, el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha destacado la importancia de esta alianza para reforzar el posicionamiento global de la marca Málaga Costa del Golf.

El acuerdo forma parte de la estrategia de la entidad para consolidar "el liderazgo de la Costa del Sol en el sector, elevando su visibilidad en mercados prioritarios y fortaleciendo la competitividad del destino en el ámbito deportivo y turístico".

La iniciativa combinará presencia internacional, contenido digital y una acción especial en la provincia orientada a operadores y agentes especializados.

Miguel Ángel Jiménez es considerado uno de los grandes nombres del golf mundial y una figura icónica vinculada a la excelencia del deporte y al estilo de vida asociado al golf. Nacido en la barriada malagueña de Churriana, "encarna valores como profesionalidad, calidad y autenticidad, plenamente alineados con la identidad turística de la Costa del Sol".

"Para nosotros es un honor contar con Miguel Ángel Jiménez como embajador de nuestro destino, un referente deportivo que proyecta prestigio y confianza en los mercados internacionales", ha afirmado Salado, quien ha destacado que la alianza permitirá "conectar con audiencias de alto nivel y consolidar la imagen de la Costa del Sol como destino líder en experiencias vinculadas al golf".

La colaboración contempla la producción de una campaña audiovisual y digital protagonizada por el deportista, que será difundida en redes sociales y plataformas globales. El contenido mostrará la diversidad de campos, instalaciones y experiencias complementarias que ofrece Málaga para la práctica del golf durante todo el año.

Además, Jiménez acompañará a Turismo Costa del Sol en presentaciones profesionales y acciones promocionales en mercados estratégicos de Europa y Estados Unidos. Estas actividades reforzarán la proyección internacional del destino junto a operadores, compradores, medios especializados y agentes del sector MICE y deportivo.

El acuerdo incluye también una acción institucional en la provincia con presencia del golfista, destinada a destacar la calidad, variedad y atractivo de la oferta local ante profesionales nacionales e internacionales. Esta iniciativa subrayará la vinculación personal de Jiménez con Málaga y su papel como impulsor del desarrollo del sector.

"La Costa del Golf continúa demostrando que es un destino incomparable, con capacidad para atraer a visitantes de alto nivel adquisitivo que dinamizan la economía local y contribuyen a combatir la estacionalidad", ha añadido Salado.

El presidente provincial ha recordado también que Málaga cuenta con más de 70 campos, "la mayor concentración de Europa continental", y que el 98,7% de los golfistas recomendarían el destino.