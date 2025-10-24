Costa del Sol logra un verano histórico con más de 6,2 millones de turistas e impacto económico récord de 8.915 millones

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en rueda de prensa junto al director gerente de la empresa de promoción turística de la provincia, Antonio Díaz. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Costa del Sol malagueña ha firmado otro verano histórico con más de 6,2 millones de turistas y un impacto económico récord de 8.915 millones de euros, y es que el turismo sigue dando buenas noticias a la provincia según ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en la rueda de prensa en la que se ha presentado el balance del pasado verano.

Un balance que sigue arrojando crecimientos en la mayor parte de los diferentes indicadores turísticos, ya que Los principales datos del verano 2025 confirman la consolidación del destino como uno de los principales referentes del turismo nacional e internacional. Así, la temporada estival ha cerrado con crecimientos moderados en todos los indicadores clave, alcanzando cifras históricas en llegadas, ingresos y empleo.

Entre los meses de junio y agosto, la Costa del Sol recibió 6.235.000 turistas, lo que representa un aumento del 1,12% respecto al verano de 2024. La actividad turística generó 8.915 millones de euros, un 1,86% más, consolidando la tendencia positiva de los últimos años.

En el ámbito del transporte aéreo, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró 5,5 millones de viajeros entre junio y septiembre (+7,1%), de los cuales 4,6 millones fueron internacionales (+6,3%) y 910.000 nacionales (+11,3%). Estos datos confirman la fortaleza de los principales mercados emisores y el atractivo creciente del destino en el mercado doméstico.

En cuanto al alojamiento, más de 2,6 millones de viajeros se hospedaron en hoteles (+1,9%), generando 10,1 millones de pernoctaciones (+2,5%). El grado de ocupación hotelero se situó en el 73,1%, lo que supone un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la estancia media se mantuvo estable en 3,81 días, ligeramente superior a la del verano de 2024 (+0,02 días).

El comportamiento de los precios hoteleros también fue favorable: el ADR (tarifa media diaria) se situó en 178,70 euros (+10,9%), y el RevPAR (ingresos por habitación disponible) alcanzó los 150,28 euros (+11,5%). Los incrementos más destacados se produjeron en los establecimientos de mayor categoría, reflejando la evolución hacia un modelo de mayor calidad y rentabilidad.

"El balance del verano es muy positivo: hemos batido récords en turistas, ingresos y empleo, manteniendo un crecimiento sostenido y equilibrado", ha señalado Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol. "Estos datos muestran la solidez del destino y el trabajo conjunto del sector público y privado para seguir fortaleciendo nuestra principal industria".

El empleo turístico alcanzó los 154.652 afiliados a la Seguridad Social, un 3% más que en 2024, con especial dinamismo en la restauración y el alojamiento. En este sentido Salado ha subrayado que "nunca se había generado tanto empleo en los distintos subsectores económicos, lo que demuestra que el turismo sigue siendo el principal motor de desarrollo social y económico de la provincia".

De cara al último trimestre de 2025, las previsiones apuntan a un incremento del 5,4% en la oferta de vuelos, con 137 ciudades conectadas, 50 aerolíneas operativas y 3,47 millones de asientos programados. Ocho de cada diez corresponderán a conexiones internacionales, con Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia e Italia entre los principales mercados emisores.

Turismo Costa del Sol reafirma así su liderazgo como destino competitivo y sostenible, avanzando hacia la desestacionalización y la consolidación del empleo de calidad en la provincia. "Somos optimistas porque los datos nos animan, pero también prudentes ante el contexto económico internacional", ha concluido el presidente de Turismo Costa del Sol.