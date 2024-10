Crespo, optimista con estrategia hídrica de UE, insta al Gobierno a destinar más fondos Next Generation a esta materia

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, Carmen Crespo, se muestra optimista con la estrategia hídrica de la Unión Europea (UE), a la vez que insta al Gobierno de España a destinar fondos Next Generation a esta materia, toda vez que considera "muy exiguo" el uso de estos fondos por parte del Ejecutivo para inversiones en infraestructuras hidráulicas.

En este sentido se ha pronunciado Crespo este viernes en la ciudad de Málaga, donde la Oficina del Parlamento Europeo en España ha organizado un desayuno de prensa con la parlamentaria para analizar los asuntos de política pesquera en la UE, sus prioridades para esta legislatura, y cómo puede afectar dicha política a Andalucía.

La política 'popular' ha dado cuenta y ha puesto en valor sus contactos con la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, el presidente del PP europeo, Manfred Weber, y la presidenta del Palamento europeo, Roberta Metsola, de cara a la puesta en marcha de una estrategia hídrica, que ha valorado como "un paso de gigante en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión", si bien ha dicho que ahora el Gobierno de España "no está por la gestión", lo cual ha calificado como "error".

"El Gobierno español prácticamente lo que ha utilizado el Next Generation en agua es muy exiguo. La perspectiva energética se le ha dado a los fondos, están utilizando gran capacidad para ello, pero no a las cuestiones hidráulicas, y eso es un error, y lo que estamos pidiendo es que se revierta, porque todavía quedan fondos, y además el compromiso del 2026 lo tienen encima de la mesa como una espada de Damocles", ha afirmado al respecto.

Además, Crespo ha puesto en valor como en Andalucía --donde ha sido titular de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural-- el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en marcha medidas ante "la situación dramática por la sequía", en especial en provincias como Málaga y Almería, y ensalzado la propuesta de Moreno para conseguir que haya una declaración de territorios de especial singularidad para que se pueda mejorar la situación ante la sequía.

"Efectivamente, lo que no nos hemos dado cuenta es que hay que trabajar o luchar contra el cambio climático, y, en cambio, no estamos luchando contra la sequía. Y no me refiero aquí, en Andalucía, que lo está haciendo el Gobierno de la Junta y el presidente Juanma Moreno, sino desde Europa y desde España. Hay que luchar contra una consecuencia del cambio climático, que es la sequía, y que, además, está evitando, no solo que nos desarrollemos, sino que estamos dando pasos hacia atrás", ha añadido al respecto.

LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR

Al hilo de los asuntos hídricos, la parlamentaria europea, que también ha afirmado estar "desesperada" por participar en la estrategia hídrica de la UE, ha reclamado una Ley de Economía Circular para Europa, y ha puesto como ejemplo la que ya existe en Andalucía.

"No hay mejor posibilidad medioambiental de trabajar los sectores, el pesquero, el agrario, el hídrico, que tener una Ley de Economía Circular europea que permita, en este caso, protagonizar que todos los residuos o los subproductos del sector agrario se puedan incluir como un valor añadido al sector y que mejoremos el medio ambiente. Y en la Ley de Economía circular, las aguas regeneradas, Málaga es un ejemplo de ello, se han impulsado para equilibrar la agricultura de forma importante", ha añadido sobre este asunto.

También ha puesto como ejemplo de los beneficios de una ley de este tipo los que podrían darse en el sector pesquero, donde ha recordado que en Andalucía existe el proyecto 'Ecomares', que apuesta por extraer los residuos del mar para reutilizarlos en Europa, "y no lo conocen en Europa".

"Queremos fundamentalmente que todas las fuentes hídricas tengan una oportunidad, que sólo se desdeñen las que los científicos establezcan y que además tengamos oportunidad de tener fondos anexionados a las cuestiones hídricas, que es lo que estamos pidiendo ya con urgencia", ha concluido al respecto.

POLÍTICA PESQUERA DE LA UE

Crespo ha apostado por una política pesquera común que tenga especialmente en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha señalado que en esta materia no solo se deben tener en cuenta las cuestiones medioambientales y científicas, sino también los impactos económicos y sociales.

Y al hilo de asunto ha hecho hincapié en el descenso del consumo de pescado a causa de los altos costes del mismo. En su doble calidad de presidenta de la Comisión de Pesca y vicecoordinadora de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha expresado su convicción de luchar por hacer competitivo el sector pesquero y apostar por la incorporación de jóvenes al mismo.

La dirigente 'popular' europea ha puesto el acento en pedir una nueva Ley Pesquera común, toda vez que ha considerado "obsoleta" la actual. Ha dicho que se deben incluir cuestiones sobre los descartes, que aclare cómo actuar con la implantación de energías como la eólica en zonas marinas protegidas, o sobre el desarrollo de licencias de acuicultura, donde ha advertido que Turquía está haciendo "una competencia desleal" a Europa.

"Hay que tener herramientas en la pesca que permitan seguir trabajando, mejorando la situación del mar... porque ya lo ha dicho la FAO a través de un informe científico que nos dice que el Mediterráneo tiene ya aspectos positivos y ha mejorado su situación", ha añadido al respecto.

Carmen Crespo ha adelantado que todos estos asuntos referidos a pesca se podrán abordar durante el próximo encuentro en el que se evalúen las capacidades del candidato a comisario del ramo, y ha añadido asuntos como el boquerón del Atlántico, el comportamiento de las algas asiáticas, el atún rojo o los aranceles.

APUESTA POR UN NUEVO ACUERDO CON MARRUECOS

La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo ha reconocido que actualmente la situación de la UE respecto a Marruecos en este sector está "parada" y ha advertido que mientras tanto el país norteafricano "ya está haciendo acuerdos" con otros países de fuera de la Unión.

Ha recordado que la sentencia del TSJUE ha "tumbado" los acuerdos de pesca y agricultura de la UE con Marruecos toda vez que el tribunal considera que vulnera los derechos de autodetermianción del Sahara, por lo que ha apostado por un nuevo acuerdo pesquero con el reino alauí: "Cuidado. Porque, claro, perdemos las que son unas alianzas estratégicas para nuestros sectores. Y entonces hay que afinar y hacer entender en la UE, que no será fácil, a la nueva Comisión, que tiene que llegar a un entendimiento sí o sí", ha sentenciado.

Preguntada por los barcos que están recibiendo ayudas por la parada de su actividad como consecuencia de la ruptura de los acuerdos de pesca entre la UE y Marruecos, ha propuesto "elevarse, no quedarse con las ayudas directas, sino elevarse. Que sea un apoyo al sector de otra manera".

"Yo soy del criterio que la Comisión tiene que mover ficha. Marruecos, para nosotros, para España, para Europa, para Andalucía, es un país importante desde el punto de vista comercial, con una posición preferencial para Europa. Y si nos descuidamos, en este caso en pesca o en agricultura, pues ya están --desde Marruecos-- deseosos de hacer acuerdos con otros países", ha advertido.

Y respecto del que ha considerado un "hachazo" a la pesca de arrastre con 100 barcos menos faenando en el Mediterráneo, Crespo ha dicho que este ha sido "un gran esfuerzo para el sector pesquero", y como solución ha propuesto la "selectividad" como "tema crucial" a tratar: "Vamos a meter posibilidades con los copos de las mallas, con las mallas, para que la sostenibilidad en el mar sea real y mejor", ha señalado.