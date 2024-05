Crespo (PP) anima a la participación el 9J para "liberar a España de Sánchez": "El lobo no viene, ya está aquí"

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La 'número 2' de la lista del PP al Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha animado a la participación en las elecciones europeas del 9J para "liberar al país de Pedro Sánchez y sus políticas rupturísticas" y ha advertido, frente "a la campaña del miedo", de que "el lobo no viene, ya está aquí".

Así lo ha señalado Crespo, que ha participado en Málaga en el acto 'La España que funciona, al que han asistido unas 5.000 personas según la organización, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Crespo, que ha dicho que "tenemos la obligación moral el 9J de ser la lista vencedora" y "ganar las elecciones", ha insistido en esa victoria para "ayudar a nuestro país".

"España necesita el freno con esta victoria a los desmanes de un presidente que se pone por delante de todo y de todos y que ataca a todo el mundo que no piensa como él", ha criticado, lamentando que juega "a un juego diabólico que pone en riesgo los valores constitucionales, la libertad y enfrenta de nuevo a los españoles". Por tanto, ha pedido movilización el 9 de junio e ir a las urnas, donde los "españoles le vamos a responder a la carta".

En su intervención, ha defendido que "los agricultores y los pescadores no son el problema, son la solución al problema" y "si no, lo que estamos haciendo es ponernos de parte de los privilegiados o las élites de despacho que dicen lo contrario y que no reconocen que quien más ha luchado por el cambio climático en Andalucía ha sido el presidente de la Junta de Andalucía y su equipo de gobierno, con 300 depuradoras por las que estábamos sancionados con 14 millones de euros por la Unión Europea".

"Lo hemos hecho y ellos tuvieron 37 años", ha afeado al PSOE, asegurando que "ellos son ecologistas de boquilla", ya que "los verdaderos ecologistas se encuentran aquí en el Partido Popular".

En este punto, ha puesto en valor la gestión del Gobierno andaluz, frente al Ejecutivo central, que "como siempre Sánchez, a esta tierra, poquito, poquito".

Por otro lado, se ha referido a "la campaña del miedo", que ha dicho, "conocemos muy bien en Andalucía" y ha asegurado que "el lobo no viene, el lobo ya está aquí", por lo que el 9J "vamos a empezar a echarlo todos en las urnas, a este Gobierno, que es el Gobierno que va en contra de los agricultores, de los pescadores, de luchar contra la sequía, de un ecologismo lógico y de nuestra comunidad autónoma".

Por todo ello, ha pedido no faltar "porque todos tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es empezar a que nuestro país funcione mejor, que tenga el apoyo desde Europa, y que Andalucía tenga un presidente en la Moncloa como Alberto Núñez Feijóo, que permita apoyar a Andalucía de una vez por todas", ha concluido.