Cruz Roja organiza en Málaga este jueves la IX Feria de Empleo 'Creando oportunidades para el empleo'

Cartel de la novena Feria de Empleo de Cruz Roja que se celebra este miércoles, 2 de octubre, en la sede provincial de la organización en la capital, ubicada en la avenida Jorge Silvela, 2. - CRUZ ROJA MÁLAGA

Este jueves, 2 de octubre, en la sede provincial de la organización

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja organiza este próximo jueves 2 de octubre de 2025 la novena edición en Málaga de la Feria de Empleo 'Creando oportunidades para el empleo', un punto de encuentro entre empresas con necesidades de contratación en sus plantillas y personas en situación de desempleo. La jornada se desarrollará de 9 a 14 horas en la sede provincial que Cruz Roja tiene en avenida Jorge Silvela 2.

Esta actividad se enmarca en las alianzas para la mejora de la empleabilidad que se llevan a cabo desde el Reto Social Empresarial+ Plus del Plan de Empleo de Cruz Roja y en las que empresas con conciencia social abren de forma continuada oportunidades que cambian vidas.

En esta novena edición se prevé la presencia de las empresas Bauhaus, Centros Carrefour, Lagardere Travel Retail, NR Sur, Dia Group, Juanito Baker, Primark, Pepco, Restaurante Matiz y Supeco, entre otras pendientes de confirmación.

Según destacan en un comunicado, tras valorar la necesidad de perfiles profesionales de empresas colaboradoras de Cruz Roja ubicadas en la Costa del Sol, se valoró la organización para dar respuesta a la vez a demandas de las personas participantes de los diferentes proyectos de empleo de Cruz Roja.

Esta iniciativa se lleva realizando desde el año 2022 en Málaga con muy buena aceptación tanto por parte de las empresas como de las personas asistentes a las ocho ediciones anteriores. Además, contribuye a dar visibilidad de las actividades que Cruz Roja realiza en las localidades de la Costa del Sol, en especial de su Plan de Empleo, tanto a personas desempleadas de la zona que aún lo desconozcan como a empresas locales que quieran colaborar.

La Feria de Empleo de Cruz Roja está diseñada como un espacio de colaboración en el que empresas de diferentes sectores profesionales podrán acoger, informar y recoger candidaturas de perfiles profesionales relacionados con los puestos que necesiten cubrir. Es un espacio de cooperación conjunta que Cruz Roja define como un medio de acercamiento del tejido empresarial de la provincia a todas las personas que participan de forma activa en el Plan de Empleo de Cruz Roja de la provincia de Málaga y a la población en general.

En el año 2024, Cruz Roja atendió en la provincia de Málaga desde el Plan de Empleo a cerca de 4.000 personas, de entre las cuales se ha obtenido un total de 1.149 inserciones, un 33% más que el año anterior, y una ratio de inserción en los programas de itinerarios del 47%.

Además, contó con la colaboración de 677 empresas colaboradoras de diferentes sectores profesionales, con las que se gestionaron 1.531 alianzas de las cuales 552 fueron ofertas de empleo originado 1.289 contratos, de los cuales, 77, fueron de más de seis meses de duración.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en la provincia de Málaga está cofinanciado por los Fondos Europeos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como por Diputación de Málaga y los ayuntamientos de Antequera, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga y Nerja.