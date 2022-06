Cs escucha las demandas de las asociaciones integradas en la Agrupación Málaga Accesible

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) y diputado nacional, Guillermo Díaz, junto al número dos de la candidatura y concejal en Torremolinos, David Obadía, han mantenido este viernes un encuentro con miembros de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible para escuchar las demandas del colectivo, que agrupa a unas 80 asociaciones de Málaga.

Tanto Díaz como Obadía se han comprometido a impulsar sus reivindicaciones en el ámbito municipal, así como desde el Congreso de los Diputados.

En el encuentro se han expuesto testimonios de afectados de fibromialgia y de cómo "el sistema no responde con eficiencia ante esta enfermedad, al confundirla en un primer estadio con dolencias de salud mental", ha asegurado Díaz, que también es el portavoz en la comisión de Salud del Congreso.

Los pacientes, según Díaz, "han agradecido el trabajo de las asociaciones allí donde no llega el sistema de salud". En el encuentro también se han conocido testimonios de afectados por la poliomielitis, que "hoy se considera prácticamente erradicada, aunque son numerosos los casos de pacientes que aún hoy sufren sus secuelas". "No puede ser que como no existe la enfermedad, los afectados sean olvidados", ha concluido Díaz.