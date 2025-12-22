El cuarto premio 25.508 deja la suerte desde Camino Suárez en Málaga y a una trabajadora de la administración

Empleados de la Administración de Lotería nº 26, ubicada en Camino Suárez, celebran que han vendido el número 25508 correspondiente a un Cuarto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. - Álex Zea - Europa Press
MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, 25.508, ha repartido miles de euros este lunes en Málaga capital desde una administración ubicada en el popular barrio de Camino Suárez, donde una trabajadora recientemente incorporada está entre las tocadas por la fortuna, así como varios vecinos del lugar.
Y es que de este 25.508 la administración malagueña habría vendido unos 40 décimos premiados cada uno de ellos con 20.000 euros. El propietario de la administración, José Carlos Chacón, de Cabra (Córdoba), se ha mostrado muy contento de haber podido repartir la suerte, y ha apuntado su gran satisfacción por poder hacerlo, ya que aunque lleva abierto desde 2017 nunca había dado un premio del sorteo navideño.
"De un mismo número pedimos bastante décimos, para que toque. Y están apareciendo muchos vecinos que nos han dicho que les ha tocado", ha señalado a Europa Press muy emocionado, a la vez que ha recordado que quien tenga un décimo de este número premiado "está libre de impuestos porque hasta 40.000 no se paga nada".
Chacón se ha mostrado especialmente feliz con poder narrar la "anécdota preciosa" de que una de las trabajadoras de la administración, Irene, que se ha incorporado hace tan solo tres semanas, es una de las agraciadas, y además ha regalado un boleto premiado a su casera.
Irene cuenta a Europa Press que fue hace dos semanas cuando, junto con su novio, decidió que iban a regalar un décimo del 25.508 a quien le alquila su vivienda, "y de paso comprar uno para nosotros". Ahora se ha mostrado muy feliz de haber tomado esta decisión "porque todo está muy achuchado" y asegura que entre sus prioridades está "pagar algunas deudas o la letra del coche".
El segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería, 25.508, agraciado con 200.000 euros a la serie, ha dejado la mayor parte de sus premios desde el núcleo de Moraida, en la localidad alicantina de Teulada. En Andalucía, además de en Málaga capital, ha dejado agraciados desde administraciones de Ubrique (Cádiz), Almería y Jaén.
A nivel nacional la provincia más agraciada ha sido Alicante, pero también ha habido reparto de premios, especialmente en Madrid y Barcelona, entre otras provincias. El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla.