Cuatro condenados de una red que usaban identidad falsa para enviar droga desde Málaga por empresa de paquetería

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro personas como miembros de una red dedicada al tráfico de drogas desde la provincia malagueña a países europeos a través de envíos por una empresa de paquetería, para lo que usaban identidades falsas.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a mediados de enero de 2024 por parte de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Málaga se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo criminal que estaba dedicado al tráfico de estupefacientes.

En concreto, señala la resolución, realizaban envíos de marihuana y hachís a través de empresas de paquetería desde diversas localidades de la Costa del Sol con destino a terceros países de la Unión Europea.

Dicho grupo estaba formado por individuos de origen francés e italiano, pero que se valían de documentación falsa tanto para la formalización de contratos de alquiler de inmuebles y vehículos, como para ejecutar los envíos de la sustancias estupefacientes, según se pone de manifiesto en la sentencia.

A través de vigilancias y distintos operativos policiales, los investigadores observaron a los acusados trasladando cajas de unas localidades a otras y también accediendo a las oficinas de una empresa de paquetería. Tras intervenir los paquetes, en su interior se intervinieron distintas cantidades de droga, en concreto cogollos de marihuana o resina de hachís.

Así, al comprobar el historial de paquetes enviados a través de esa empresa resultó que de 2023 a 2024, los procesados realizaron numerosos envíos con puntos de entrega en Francia. Además, se encontraron tres envíos solicitados por los procesados y ya preparados con destino Francia e intervenidos y examinados por los funcionarios de Vigilancia Aduanera, también con droga.

La cantidad total de estos envíos de cogollos de marihuana es de casi 7.000 gramos y la cantidad total de resina de hachís es de 5.970 gramos. Además, a los procesados se les intervino documentos de identificación francesa, que examinados por la Policía han resultado ser falsos.

Por estos hechos, los cuatro acusados han sido condenados por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño la salud y en cantidad de notoria importancia, en uno de los casos como cómplice; y por otro de pertenencia a grupo criminal; mientras que tres de ellos también han sido condenados por un delito de falsedad.

Así, a estos tres procesados se les ha impuesto penas de tres años y nueve meses de prisión, además de multa; mientras que al cuarto se le impone dos años de cárcel, pena que se ha suspendido durante tres años. Los cuatro y sus defensas mostraron su conformidad con las penas solicitadas y los hechos por los que fueron juzgados.