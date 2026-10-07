Cuatro municipios de Málaga albergan a partir del 18 de octubre la Liga de Promoción de Balonmano con 700 deportistas

Presentación séptima edición de La Liga de Promoción de Balonmano. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios malagueños de Benalmádena, Alhaurín el Grande, Casabermeja y Rincón de la Victoria serán escenario a partir del 18 de octubre de la séptima edición de La Liga de Promoción de Balonmano, una iniciativa impulsada por la Diputación de Málaga que reunirá a más de 700 jóvenes deportistas.

La liga arrancará el 18 de octubre en Benalmádena y continuará el 15 de noviembre en Casabermeja, el 29 de noviembre en Alhaurín el Grande y el 6 de diciembre en Rincón de la Victoria.

Este miércoles se ha presentado el formato de la competición en un encuentro al que ha asistido el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al gerente de la Federación Andaluza de Balonmano, Raúl Romero.

La liga pretende ofrecer a los niños y niñas que juegan al balonmano en la provincia de Málaga una actividad reglada donde desarrollar sus cualidades y potenciar su talento.

"La federación hace un gran trabajo en las Escuelas Deportivas Municipales, y nosotros venimos a complementarlo con actividades como esta", ha explicado el diputado.

La competición prima la participación sobre los resultados, y cuyo único objetivo es que los jóvenes deportistas jueguen, se diviertan y desarrollen el hábito de practicar deporte.

"Ningún niño de la provincia se queda sin jugar al balonmano gracias a la Diputación de Málaga", ha destacado Raúl Romero, que ha detallado que esta actividad de iniciación al balonmano se disputa con reglas básicas y sencillas, y con tiempos de juego y campos más reducidos para dar cobertura a todos los participantes.

Como novedad, la Diputación ha indicado que refuerza el formato con acciones previas de dinamización en los municipios participantes. Asimismo, se llevarán a cabo visitas a los centros educativos y se organizarán juegos sencillos para que los escolares conozcan y se inicien en el balonmano.

La liga está abierta a la participación de cualquier escuela, asociación o entidad de la provincia, con muchos o pocos participantes o recursos, de cualquiera de las categorías que abarca, con equipos masculinos, femeninos o mixtos.

Por otro lado, ha señalado que se potenciarán las categorías prebenjamín y benjamín como principal nicho de participantes, y se permite la inscripción de equipos de categoría alevín e infantil no federados para dar cabida a aquellas escuelas deportivas, asociaciones o clubes que por su singularidad no compiten de forma reglada bajo el paraguas y las normas de una competición tan exigente como la federada.

"De esta forma se sigue dando un impulso sin precedentes al balonmano en nuestra provincia, visitando municipios y promocionando en el corazón de cada uno de ellos, aula a aula, clase por clase, los valores de este deporte", ha explicado Rosas.

El diputado de Deportes ha aseverado el carácter de participación activa de todos los malagueños incluidos en esta iniciativa, "se trata de que ningún municipio, sobre todo los que carecen de un amplio censo escolar, que no tienen equipos federados ni capacidad organizativa para dar el salto a otras competiciones, puedan acceder a este deporte en condiciones de igualdad", ha concluido.