Cuatro personas afectadas tras el incendio de una vivienda en Estepona (Málaga)

Archivo - Vehículo autobomba de la flota de los bomberos del Ayuntamiento de Málaga. (Imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 - Archivo

Una mujer de 64 años ha requerido traslado y ha sido evacuada al Centro de Atención Primaria de Estepona

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado afectadas y han tenido que ser evacuadas tras el incendio de una vivienda en la localidad malagueña de Estepona durante la madrugada de este domingo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que, pasadas las 2,00 horas, el teléfono 112 ha atendido la primera de varias llamadas que alertaban del incendio de una vivienda situada la cuarta planta de un edificio localizado en la Prolongación Avenida San Lorenzo. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Los bomberos junto con Policía Local han tenido que evacuar a una persona de una vivienda de la quinta planta. Según ha precisado la sala coordinadora, cuatro personas han resultado afectadas, aunque solo una de ellas, una mujer de 64 años, ha requerido traslado y ha sido evacuada al Centro de Atención Primaria de Estepona. El resto de los afectados (dos hombres de 38 y 40 años y una mujer de 72) han sido atendidos en el lugar.

Posteriormente, los bomberos han conseguido extinguir el incendio, que calcinó por completo la vivienda, y realizaron el control de gases de las viviendas colindantes.