Cuatro personas evacuadas al hospital tras un incendio de vivienda en Málaga capital

Archivo - Imagen de dos vehículos de bomberos en Málaga. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, una de ellas menor de edad, han resultado afectadas y han precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda registrado en la mañana de este domingo en Málaga capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el siniestro se ha producido en un tercer piso de un bloque de tres plantas ubicado en la avenida José Carrión de Mula a las 8,30 horas, cuando el 112 ha recibido un aviso por un un inmueble del que salía mucho humo. Se ha activado entonces a los Bomberos de Málaga, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han confirmado cuatro personas han resultado afectadas como consecuencia del siniestro; se trata de dos hombres, ambos de 38 años, de una mujer de 36 y de una menor de siete años. Los adultos han sido evacuados al hospital Carlos Haya y la niña al Materno Infantil. No han trascendido datos sobre las causas del incendio, que se ha originado en uno de los dormitorios de la vivienda.