Cultopía programa en agosto una ruta en Málaga por el 127 aniversario de la muerte de Cánovas del Castillo

La agenda de agosto de Cultopía Gestión Cultural presenta una ruta el día 11 por el 127 aniversario de la muerte de Cánovas del Castillo, además de las visitas guiadas a la Catedral y a la sección de Bellas Artes del Museo de Málaga los días 9 y 10, respectivamente.

La ruta 'Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado' ofrece un homenaje por la muerte del que muchos consideraron "el mejor alcalde de Málaga", y abarcará los puntos canovistas de la ciudad desde calle Carretería a La Malagueta.

En cuanto a la Catedral de Málaga --visita que ofrecen en Cultopía desde 2018--, también se podrá visitar el mismo fin de semana, además de otras rutas y excursiones nuevas que se ofrecen en la agenda de agosto, como 'Málaga al anochecer' o 'Excursión nocturna al Festival Frigiliana Tres Culturas', dentro del marco especial por la feria.

Empresa "pequeñita", de "andar por casa" y que se sirve del "boca a boca": así ha definido Cultopía su fundadora, Mar Rubio. La organización alberga en su página web numerosas excursiones y visitas guiadas a un módico precio destinadas a "fomentar un patrimonio curioso, lúdico, ameno y adaptado a cada público concreto".

En declaraciones a Europa Press, Rubio ha señalado que ellos fueron "los primeros en hacer visitas guiadas por los barrios". "Tenemos desde una ruta por el Limonar hasta por el barrio de Huelin, El Palo, o por el barrio de la Trinidad, porque Málaga tiene mucha historia y no todo está en el centro", ha apuntado.

"Lo interesante era conocer tu propio patrimonio y tu propia ciudad o, por lo menos, dónde estás residiendo. Hay mucha gente que es de fuera, pero lleva viviendo aquí bastantes años", ha explicado la fundadora de Cultopía; "porque el malagueño nace donde quiere".

Cultopía nace en 2011 como una iniciativa de unos jóvenes historiadores. Tras la pandemia y algunos altibajos, han logrado continuar haciendo rutas y visitas guiadas por la ciudad de Málaga. Rubio --graduada en historia--, junto a Jorge Jiménez, también de la misma especialidad, y Alberto López, graduado en Historia del Arte, conforman el equipo junto a otros especialistas.

Cuando "lo más natural" era hacer el máster de profesorado y dedicarse a la docencia si se estudiaba el grado de historia, la fundadora de Cultopía decidió presentar su proyecto de fin de máster a la Fundación Cementerio Inglés en 2011. La historiadora ha contado que, al poner en práctica las visitas nocturnas, se llevó "una sorpresa al ver que las entradas se agotaron en dos minutos".

"Entonces, de ahí, de esa experiencia un poco práctica, vimos que lo mismo que pasaba con el Cementerio Inglés podía pasar con el resto de enclaves de Málaga. Quien dice Cementerio Inglés dice Cementerio San Miguel, o dice la Alcazaba, o la Catedral", ha señalado Rubio sobre los comienzos de Cultopía.

Desde entonces, empezaron a ofrecer visitas nocturnas y lo demás es historia. "Siempre he estado escuchando el mismo comentario de 'hay que ver, la de años que llevo viviendo en Málaga y nunca lo he visto', o el de 'la de veces que he pasado por delante y nunca he entrado'", ha asegurado.

"Tú vas a otra ciudad, por ejemplo a Toledo, y te preocupas en hacer una visita guiada. Pero luego, sin embargo, en tu propia ciudad es una cosa que vas dejando. De ahí un poco va surgiendo la idea de hacer visitas guiadas enfocadas a un público residente, no a turistas, como se habían enfocado hasta ese momento. De eso ya hay mucha oferta", ha recalcado.

VISITAS MÁS DEMANDADAS

A día de hoy, entre las rutas y visitas guiadas de más éxito, se encuentran la de las cubiertas de la catedral, las visitas nocturnas al cementerio San Miguel, y la visita desde la Plaza de la Merced a Torrijos y la del Cementerio Inglés durante el verano.

En cuanto a las cubiertas de la Catedral -–que se encuentran en obras desde el 12 de abril–-, "incorporamos esta visita pensando en enfocarlo en la arquitectura de la Catedral. Tuvo muchísimo éxito porque, cuando subes por tu cuenta, te hinchas de subir escalones para ver las vistas y ya está, mientras que en la nueva visita nosotros nos centramos en explicar todo el proceso constructivo", ha explicado la fundadora.

Este año, las novedades han sido más en el terreno de las excursiones, aunque este verano repetirán actividades que funcionaron el verano pasado, como la excursión nocturna a la Alhambra de Granada y a Antequera Light Fest, también nocturna. Últimamente, ha apuntado, las excursiones a localidades de Málaga y también fuera de ésta están funcionando "muy bien" en Cultopía.

"Siempre hemos ido muy del boca a boca. Nos van recomendando y la propia gente nos va trayendo más clientes. Siempre hemos tenido un equilibrio bastante bueno en lo que es la oferta y la demanda", ha concluido Rubio.