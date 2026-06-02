Declarado un incendio en una fábrica de camiones en El Trapiche en Vélez-Málaga

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. Imagen de archivo. - CPB MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado en la tarde de este martes, 2 de junio, en un taller de camiones ubicado junto a una gasolinera en la pedanía de El Trapiche, en Vélez-Málaga.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido en un taller y ha afectado a varios vehículos, aunque no se han producido heridos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local y la Policía Nacional.