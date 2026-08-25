Declarado un incendio forestal en Nerja (Málaga) con ocho medios aéreos y más de 80 terrestres desplegados

Archivo - Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

NERJA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal declarado este martes en el paraje Arroyo de la Miel, en el municipio malagueño de Nerja, donde se han desplegado hasta ocho medios aéreos y más de 80 medios terrestres.

Según ha informado el dispositivo a través de sus perfiles oficiales, consultados por Europa Press, el incendio se ha declarado en torno a las 19,30 horas y ha obligado a activar dos helicópteros ligeros, tres semipesados y dos pesados, además de un avión de coordinación para apoyar las labores de extinción desde el aire.

Por tierra, hasta el lugar se han desplazado 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas y una unidad médica.