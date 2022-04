Delegado de Salud valora el funcionamiento de alertas tras retirarse lote de vacuna: "No ha habido ningún problema"

Archivo - FILED - 21 November 2021, Thuringia, Gera: A medical worker holds a vial of the Moderna vaccine

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, ha valorado este martes el funcionamiento de toda la red de alertas tras retirase por defectos un lote de la vacuna de Moderna que no fue administrado a ningún paciente.

"Cuando detectan una anomalía en cualquier producto se da conocimiento y, después, ese mismo sistema determinó que toda esa partida de vacunas se retirara y se siguió vacunado; y no ha habido ningún problema, en absoluto", ha señalado.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada de un lote de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 debido a la "presencia de un cuerpo extraño en el interior de un vial".

En concreto, la alerta se dio desde Málaga y se retiró el lote tras detectarse un cuerpo extraño, al parecer, un mosquito, en un vial que no fue administrado, dentro de los habituales controles de cualquier medicamento. El lote fue retirado conforme marca el proceso y enviada alerta a la AEMPS.

Bautista ha incidido en que "esto es un ejemplo para mostrar lo bien que funcionan nuestros sistemas de siempre en la Sanidad Pública en Andalucía, en este caso en Málaga; de siempre ha funcionado muy bien toda la red de alertas".

"Todo ese sistema de alerta que tienen los profesionales sanitarios, que cuando detectan una anomalía en cualquier producto se da conocimiento y ese mismo sistema determinó que toda esa partida de vacunas se retirara y se siguió vacunado, y no ha habido ningún problema, en absoluto".

Según explicó la AEMPS en una nota informativa este viernes, el lote afectado es el 000190A, que tiene fecha de caducidad el 1 de julio de este año y está fabricado por Laboratorios ROVI en su planta de Madrid.

El organismo regulador puntualizó que el vial afectado fue identificado en un centro de vacunación, fue segregado y no se administró a ningún paciente. Asimismo, indican que no existe riesgo para los pacientes que hayan recibido alguna dosis del lote, por lo que no es necesario que adopten ningún tipo de medida especial.

VACUNACIÓN

Por otro lado, el delegado de Salud ha apuntado que "muchísimo más nos preocupa que todavía hay una parte de la población sin vacunar, me preocupa a mi particularmente, que tenemos una cantidad de adultos jóvenes que les falta la tercera dosis".

Así, ha pedido que a quienes les falte, se pongan la tercera dosis. "No hay comparación entre el nivel de protección con dos que con tres dosis. Por favor, todas las personas que se han puesto dos dosis y están bien no les cuesta ningún trabajo acercase al centro de salud sin cita y ponerse su tercera dosis y ya tienen una pauta completa y nivel de anticuerpos magnífico para hacer frente a cualquier situación epidémica", ha concluido.