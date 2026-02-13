Desalojados de forma preventiva 12 personas de la zona de la Estación de Cortes y la provincia suma un total de 257

La UME vigila la Presa de Montejaque - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 personas más han sido desalojadas en la noche de este pasado jueves de forma preventiva en el entorno de la Estación de Cortes, en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera, debido a las consecuencias del temporal.

Desde el Ayuntamiento, en un mensaje en redes sociales, han precisado que la presa de los Caballeros, en el municipio de Montejaque (Málaga), que está vigilada y monitorizada, podría comenzar a rebosar, por lo que ello supone un aumento del caudal del río. Así, debido a las previstas, y de manera preventiva, se pidió los vecinos con casas más cerca del río que no pasaran la noche en sus domicilios.

Sobre la presa cabe recordar que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló que "es ahora mismo lo que nos ocupa especialmente", recordando que sigue el desalojo preventivo de personas de Benaoján, a las que se suman esta docena de personas, y del pueblo limítrofe Jimera de Líbar.

"Se está, tanto desde el punto de vista geológico, monitorizando cuál es el espacio perimetral de esa presa para comprobar cuál es el nivel del acuífero que hay en torno a la misma", así como "vigilancia absoluta por parte de Guardia Civil y de la UME en cuanto a los cuadales y, por supuesto, de los profesionales", aseguró

En Málaga, la cifra total de desalojados asciende a 257 personas, mientras que en Andalucía esa cifra suma 3.118 personas, en su mayoría en Cádiz (2.581), los citados de Málaga, Córdoba (87), Granada (108), Jaén (67), Huelva (8) y Sevilla (10), que sube tras desalojarse seis de personas de dos viviendas con riesgo de derrumbe en Pruna (Sevilla) y con la veintena de desalojos más en Zagra y Monachil en Granada, según han señalado desde el 112.

Por otro lado, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia ante la entrada de la borrasca Oriana en la comunidad autónoma andaluza que ya está dejando lluvia y viento en gran parte del territorio.