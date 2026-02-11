La Junta ha destinado 16,2 millones en Fuengirola (Málaga) para el desarrollo de su tejido productivo desde 2019

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, ha visitado el Ayuntamiento de Fuengirola, donde se ha reunido con la alcaldesa, Ana Mula , y el edik de Formación, Empleo y Juventud, Isaac Vargas - JUNTA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, ha visitado el Ayuntamiento de Fuengirola, donde se ha reunido con la alcaldesa, Ana Mula , y el edil de Formación, Empleo y Juventud, Isaac Vargas, para tratar las líneas de trabajo en las que colaboran las dos administraciones, y ha destacado que desde el gobierno regional y durante los últimos seis años "se ha destinado 16.224.000 euros para impulsar la contratación por parte de empresas y cooperativas del territorio, mejorar la cualificación de sus desempleados, digitalizar los comercios y facilitar la puesta en marcha de los negocios de los autónomos".

Ambas autoridades han analizado la evolución del mercado laboral de Fuengirola, "siendo el sexto pueblo de Málaga con mayor nivel de empleo al superar los 24.000 afiliados a la Seguridad Social", ha comentado la delegada, que ha añadido que "desde 2018, el paro se ha reducido en un 31% y contamos con 1.425 autónomos más, lo que supone un crecimiento de los trabajadores por cuenta propia del 25,3%. Creemos que la inversión realizada por parte de la Junta de Andalucía en materia de empleo ha influido en este positivo resultado".

Por su parte, la alcaldes ha agradecido "el interés de Carmen Sánchez por el empleo y la economía de Fuengirola", poniendo en valor el trabajo y esfuerzo conjunto entre administración local y regional, gracias al cual "nuestros vecinos pueden acceder a múltiples oportunidades laborales".

Mula ha informado también de los cursos en marcha propuestos por el Ayuntamiento: "desde el consistorio contribuimos al buen momento económico que vivimos facilitando la formación gratuita para mejorar la cualificación profesional de nuestros vecinos: cursos que ofrecen conocimientos en oficios tanto tradicionales como novedosos, todos ellos altamente demandados".

En ese sentido, la delegada territorial quiso enfatizar la inversión dedicada específicamente al Ayuntamiento como entidad beneficiaria de diversos programas desarrollados por ambas administraciones desde el año 2019: "un total de 8,6 millones de euros que han beneficiado a 1.080 desempleados, gracias a iniciativas como Aire, Joven, Andalucía Activa, Investigo o programas de Empleo y Formación, cuyos proyectos alcanzaron los 3,4 millones de euros para preparar a 165 personas enseñándoles un oficio alternando la teoría con la práctica durante un año".

Finalmente, tanto la regidora como la delegada han hecho una mención especial a las empresas, y han resaltado que Fuengirola es el tercer municipio de Málaga con mayor número de firmas inscritas en la Seguridad Social, superando actualmente las 3.000.