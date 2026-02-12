Junta cree "clave" para Málaga la inclusión del sector turístico en las ayudas para zonas catastróficas por el temporal

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visita la Serranía de Ronda tras el temporal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que desde la Junta se están "movilizando todos los recursos para que cuanto antes las familias vuelvan a sus hogares, las empresas recuperen su actividad y nuestro sector productivo en la agricultura y la ganadería reciban ayudas que necesitan para paliar las pérdidas" por el temporal y ha puesto el foco en reclamar que estas ayudas lleguen al sector turístico.

Así lo ha dicho Navarro que este jueves ha visitado Cartajima (Málaga), donde junto a la alcaldesa, Isabel María Jiménez, ha comprobado los daños causados por el temporal en el municipio que mantiene desalojos preventivos. También ha visitado las localidades de Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera.

Según ha señalado, "a pesar de que no tenemos avisos por fenómenos metereológicos adversos en la provincia, los ríos están en situación normal y los pantanos están desembalsando de manera controlada, nos preparamos ante las lluvias que llegarán mañana", este viernes, dando lugar a aviso amarillo activo desde las 06.00 horas a las 15.00, según indica AEMET en una de las zonas de Andalucía más castigadas por el tren de borrascas.

Al respecto, la delegada de la Junta ha añadido que se mantienen "muy pendientes de la situación en la Serranía de Ronda y en los municipios limítrofes, como Grazalema por la repercusión que tienen las inclemencias metereológicas", que desde el 27 de enero han provocado la gestión de 1.208 incidencias por las salas de EMA 112 a propósito del temporal "con corrimientos de tierras, caídas de árboles, desprendimientos y carreteras cortadas".

Navarro ha subrayado que "con la misma celeridad que el Gobierno andaluz ha actuado para adoptar las medidas preventivas que han sido necesarias durante el río atmosférico para salvar vidas, el Gobierno de Juanma Moreno ha empezado ya a trabajar para recuperar la normalidad en las zonas afectadas".

"Estamos movilizando todos los recursos para que cuanto antes las familias vuelvan a sus hogares, las empresas recuperen su actividad y nuestro sector productivo en la agricultura y la ganadería reciban ayudas que necesitan para paliar las pérdidas", ha dicho, punto en el que ha puesto el foco en el sector turístico "motor económico generador de empleo en nuestra provincia en general y que en la Serranía de Ronda tiene un alto impacto, dada la oferta que mantiene esta comarca por su rico patrimonio cultural, gastronómico y natural".

"El Gobierno andaluz se afana en recuperar lo antes posible la Serranía de Ronda, destino andaluz de excelencia", ha señalado, donde son "referentes" en España sus actividades enoturísticas, sus pueblos blancos y su entorno paisajísitico, motivo por el que la delegada ha recordado que "tras la aprobación del Gobierno de España de que Andalucía sea considerada zona catastrófica, el Gobierno de Juanma Moreno ha solicitado también la inclusión en las ayudas para la recuperación de nuestra provincia de manera muy especial a los sectores productivos que están afectados".

"Toca empezar a enfocar el periodo y la etapa que viene después de la emergencia, la recuperación y la restauración de la normalidad para lo que el Gobierno autonómico supeditará los presupuestos de la Junta de Andalucía a la recuperación de nuestra tierra. Se reorganizarán y se adaptarán ante la situación en la que nos encontramos actualmente", ha incidido Navarro.

Así, ha asegurado que "para eso el Gobierno andaluz ya está previendo las ayudas que llegarán especialmente a los agricultores y ganaderos, sectores en los que se está valorando los daños para con una dotación económica importante se pueda encarar este futuro inmediato de las zonas afectadas por este tren de borrascas en Andalucía".

"Necesitamos activar todos los recursos para la recuperación, motivo por el que también hemos solicitado la activación del fondo de contingencia que tiene el Gobierno de España, el fondo de solidaridad de la Unión Europea y los fondos que están destinados a la gestión de crisis y que están previstos en la PAC", ha argumentado la delegada de la Junta.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondo Europeo ha solicitado que los superávit y también los remanentes puedan destinarse a las inversiones para esta nueva etapa de la recuperación "para poder utilizar los recursos que no se van a gastar y hacer frente a toda la inversión que supone poder levantar aquello que se ha visto afectado por estos trenes de borrascas permanentes".

Por tanto, Navarro ha incidido en que siguen "trabajando junto a los alcaldes de los municipios afectados, viendo sobre el terreno cuáles están siendo los daños concretos de estos trenes de borrasca que han asolado nuestra comunidad y especialmente esta parte de nuestra provincia, la Serranía de Ronda, así como parte de la Costa del Sol con la prioridad de que todos los recursos necesarios estén a disposición de esta recuperación".

Ante los daños provocados por las borrascas en la provincia de Málaga "que aún no podemos cuantificar, pero que sabemos ascenderán a millones de euros" según ha indicado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga "las primeras estimaciones en la agricultura apuntan a un impacto de un 20% de la producción agrícola (+3.500Meuro), siendo éste uno de los sectores más afectados".

Ha considerado que es el sector primario, agricultura y ganadería, así como una parte del sector pesquero, los que tendrán que evaluar los efectos más negativos de esta borrasca "para lo que está previsto que el Gobierno andaluz habilite ayudas, como lo ha hecho anteriormente con las DANA ya pasadas".

Para agilizar las valoraciones de los daños, Navarro ha señalado que la Junta de Andalucía ha habilitado un portal web para todos los agricultores y ganaderos de la comunidad, "donde los profesionales pueden ir incorporando los efectos experimentados en sus explotaciones agrícolas o ganaderas y así agilizar la tramitación de las esas ayudas que se anunciarán próximamente".

Además, en la red de carreteras de la Junta de Andalucía los daños han sido cuantiosos, teniendo un primer cálculo aproximado de 535 millones de euros "para lo que la recuperación contempla un fondo de ayudas que se implementará en dos fases, con una primera partida de 260 millones de euros y de los cuales una cantidad de 47 millones ya sabemos que vendrán a la provincia de Málaga".

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha confirmado que se mantiene la situación operativa 2 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI). Se mantienen las medidas preventivas adoptadas que han dado lugar a los desalojos de vecinos en Cartajima y Grazalema "que hoy siguen recibiendo atención atención en el albergue provisional de El Fuerte en Ronda gestionado por Cruz Roja".

También ha dicho que se mantiene el Puesto de Mando Avanzado de la Serranía de Ronda; y los pantanos de la provincia, a excepción de La Viñuela en la Axarquía, están desembalsando de manera controlada. Asimismo, se controla diariamente el estado de las carreteras que actualmente ascienden a una docena las vías afectadas en la provincia de Málaga por desprendimientos, caídas de árboles o balsas "con la acción inmediata de los operativos de Infoca que se viene acometiendo en coordinación con los dispositivos municipales para evitar incidencias mayores desde el primer minuto".