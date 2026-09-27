Desciende a fase de preemergencia el incendio de Igualeja (Málaga) y se levantan los confinamientos preventivos

IGUALEJA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la tarde de este domingo el descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0, tras dar por estabilizado a las 19,50 horas el incendio forestal declarado esta madrugada en Igualeja (Málaga). Ante este contexto, el consejero también ha comunicado el levantamiento de los confinamientos preventivos de los municipios de Igualeja y Parauta, así como el regreso de las once personas alejadas preventivamente.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado en dicha localidad malagueña, Sanz ha destacado que la "favorable evolución" del fuego durante la tarde de este domingo ha permitido levantar todas las medidas de protección a la población y dar por estabilizado el incendio. "La evolución ha sido tan favorable y tan potente el trabajo que se ha hecho que la evolución permita rebajar el riesgo", ha destacado, subrayando el trabajo de los efectivos del Infoca y su efectividad.

Asimismo, el vicepresidente primero ha apuntado que las zonas de poblaciones han quedado "totalmente aseguradas", señalando que la prioridad siempre ha sido proteger a la población y asegurar el perímetro en la zona de las poblaciones. Así, ha expuesto que los efectivos del Infoca han estado trabajando "de forma intensa" en la apertura de líneas de defensa, tanto con herramienta manual como con líneas de agua "hasta lograr conseguir consolidar esta parte del incendio sobre medio día y la tarde ya se pudo ir logrando", ha añadido.

"Una vez asegurado el sector próximo a Igualeja y a Parauta, el dispositivo se ha podido concentrar en todo lo grueso de medio, con 21 medios aéreos y más de 200 efectivos en la zona de la carretera. Eso nos ha permitido que la evolución haya sido muy favorable al haber concentrado toda la actividad en una misma zona, en concreto en dos frentes", ha explicado el consejero, añadiendo que se han asegurado la zona de cabeza flanco derecho y la zona de cola flanco derecho, incluso los focos secundarios que "podrían haber saltado al parque natural".

No obstante, Antonio Sanz también ha puesto de manifiesto que, a pesar de no haberse registrado consecuencias personales por el incendio, ha afirmado que sí se han vivido momentos complicados durante las labores de extinción llevadas a cabo durante la jornada. "Por seguridad se ha alejado un autobús que les mencionaba de excursionistas que se encontraba visitando el Bosque Encantado de Parauta", ha explicado.

En este sentido, el titular de Presidencia ha trasladado que durante toda la noche de este domingo "queda un trabajo intenso", ya que tanto el Infoca como el Consorcio de Bomberos de Málaga tienen que culminar junto a Guardia Civil y otros efectivos que todavía quedan en la zona y, según ha detallado, "requiere que esta noche se trabaje para darlo por controlado cuanto antes y posteriormente extinguirlo".

Al hilo, Sanz ha aseverado que tras alcanzar la fase de estabilización significa que el riesgo se reduce, que se controla el perímetro y que, aunque aún se mantiene activo, "en este momento no hay frentes activos en el incendio". Por ello, ha indicado que los efectivos desplazados deben refrescar la zona afectada con agua y prevenir que el viento pueda reactivar las llamas en ciertas áreas.

SITUACIÓN EN LAS CARRETERAS

Por otro lado, el consejero ha confirmado que la carretera de la Diputación quedará abierta, mientras que la A-397 --la carretera de San Pedro-Ronda-- todavía permanecerá cortada para velar por la seguridad de los operativos desplazados en la zona del incendio. "Tenemos que tener en cuenta que los camiones tienen que entrar, salir y moverse por la zona y por tanto no podemos poner en riesgo los camiones", ha apuntado.

No obstante, teniendo en cuenta la importancia que tiene dicha carretera para la actividad económica del municipio y que muchos trabajadores se dirigen a San Pedro, Sanz ha afirmado que si todo marcha correctamente en cuanto a la evolución del fuego, se prevé que a partir de las 6,00 horas de la mañana pueda quedar abierta esta carretera y que, por tanto, se recupere la normalidad del resto de vías en la zona.