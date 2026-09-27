El Plan Infoca da por estabilizado el incendio forestal de Igualeja (Málaga)

Imagen aérea del incendo forestal de Igualeja (Málaga). - PLAN INFOCA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar el incendio forestal declarado en la madrugada de este domingo, 27 de septiembre, en la localidad malagueña de Igualeja, que provocó la movilización de hasta 200 efectos terrestres y una veintena de medios aéreos.

Así lo ha comunicado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, donde ha indicado que el fuego ha quedado estabilizado sobre las 20,06 horas de la tarde de este domingo, ya que lleva activo desde la medianoche.

Debido a las consecuencias de la evolución de las llamas, el consejero señaló que una excursión que había en autobús por la zona de Parauta y el parque, también han sido evacuados y, en principio, se ha evacuado a unas 50 personas y se ha dispuesto un centro cívico en Ronda.

En contexto, en estos momentos trabajan en las labores de extinción 170 bomberos forestales, doce técnicos de operaciones (TOP), dos técnicos de extinción (TEX), un Director del Centro Operativo Provincial, un Equipo de Meteorología e Incendios Forestales y dos agentes medioambientales.

El operativo se completa con seis autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un módulo de oficina técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), así como un Equipo de Mando en Incendios Forestales y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Por vía aérea se han incorporado de 22 medios aéreos, en concreto, dos helicópteros ligeros, siete semipesados, tres pesados, uno de mando, dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, cuatro anfibios ligeros y dos anfibios pesados