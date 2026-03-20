Detenido un hombre tras intentar apuñalar a otro a raíz de una discusión de tráfico en Marbella (Málaga)

Imagen de la comisaría de Policía Nacional en Marbella (Málaga). - POLICÍA NACIONAL

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha dado por esclarecida la agresión con arma blanca sufrida por un hombre, en Marbella (Málaga), a manos presuntamente de un desconocido, que le habría intentado clavar en el cuello una navaja tipo mariposa --catalogada como arma prohibida--, a raíz de una mera discusión de tráfico.

Así lo ha comunicado el Cuerpo en una nota, donde ha detallado que tras meses de seguimiento para dar con su paradero, y una vez los investigadores habían insertado una orden de búsqueda y detención sobre el agresor, la Policía Local de Marbella lo ha arrestado en un control, en virtud a dicha requisitoria, tras darle el alto por circular sin cinturón de seguridad.

El incidente, que dio inicio a una investigación, fue denunciado por la víctima, de 61 años, quien acudió a la Comisaría de Marbella para denunciar cómo un extraño le había intentado clavar una navaja, de tipo mariposa, en el cuello. El ataque había tenido lugar a raíz de una discusión de tráfico, en una rotonda de acceso al núcleo de San Pedro Alcántara.

El perjudicado aportó, en su comparecencia, un vídeo que recogía el momento de la acometida. Según la denuncia, las partes tuvieron discrepancias a la hora de acceder a una rotonda.

En este contexto, el denunciado cruzó su vehículo por delante del de la víctima y, a continuación, se apeó del coche y se dirigió a la misma. Con ambos fuera de sus vehículos, el agresor le lanzó, "de modo sorpresivo", un navajazo al cuello, que el perjudicado pudo esquivar con ayuda de uno de sus brazos y "un certero movimiento de cabeza".

El esclarecimiento de los hechos recaló en agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Marbella, que iniciaron las pesquisas para identificar al responsable, dado a la fuga tras el ataque.

Asimismo, ha señalado que el sospechoso, de 49 años y origen británico, en situación irregular a tenor de la ley de extranjería española, se movía en un vehículo de alquiler --arrendado por un tercero-- y había cambiado de residencia en la localidad malagueña.

Tras arduas averiguaciones, los agentes lograron identificar al investigado, e insertaron una requisitoria que instaba a su arresto, en el caso de ser localizado por alguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Finalmente, el denunciado ha sido detenido en un control rutinario efectuado en Nueva Andalucía por la Policía Local de Marbella, que le sorprendió al volante sin cinturón. En el marco de la denominada operación 'Viking', la Policía Nacional atribuye al sospechoso delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y contra la ley de extranjería.