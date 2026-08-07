Detenidos en Málaga dos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en hurtos y estafas

Efectos y dinero intervenidos en una operación de la Policía Local de Málaga - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre y una mujer como presuntos integrantes de un grupo criminal de carácter itinerante especializado en hurtos y estafas.

Al hombre, que conducía un turismo, se le atribuye, además, un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el jueves 6 de agosto en calle Mauricio Moro Pareto, en el marco de los dispositivos de vigilancia preventiva que la Policía Local mantiene desplegados en la zona.

Una patrulla de agentes que prestaba servicio de paisano en un vehículo camuflado, en un despliegue reforzado tras intervenciones previas contra el comercio ilícito de objetos robados, detectó la presencia de un presunto cliente que se dirigía hacia coche de alquiler con dos personas en su interior.

Al percatarse de la presencia policial, este individuo, conocido por los actuantes por servicios anteriores, cambió rápidamente de dirección y abandonó el lugar. Al aproximarse los policías para identificar a los ocupantes del coche, el conductor inició una marcha evasiva, llegando a circular varios metros en sentido contrario al estipulado, siendo interceptado de inmediato tras activar los agentes los dispositivos acústicos y luminosos.

Tras identificarse con sus placas emblema y carnés profesionales, solicitaron la documentación a los ocupantes. El conductor manifestó que no llevaba encima documento de identidad, admitiendo que nunca había obtenido el permiso de conducir, ni en España ni en su país de origen.

En una primera inspección al interior del vehículo, los policías locales localizaron numerosos objetos que levantaban sospechas sobre su procedencia legítima, por lo que trasladaron el vehículo y a sus ocupantes a dependencias policiales para realizar un registro más exhaustivo.

EFECTOS Y DINERO INTERVENIDOS

La inspección ocular permitió desmantelar una importante cantidad de efectos obtenidos presuntamente de forma ilícita, entre los que destaca la incautación de 6.170 euros en efectivo ubicados en diferentes partes del coche.

En concreto, los agentes hallaron 3.000 euros en un neceser que portaba la pasajera --con 600 de ellos dentro de un monedero de peluche--, 450 euros dentro de documentación, 460 euros en un habitáculo junto a la palanca de cambios y otros 2.260 euros repartidos en el maletero dentro de un bolso, una cartera, un monedero y una carterilla.

Asimismo, las fuerzas de seguridad intervinieron valiosos objetos tecnológicos y de joyería, entre los que se encontraban una caja con una cadena, dos medallas y once pendientes (aparentemente de oro), cuatro relojes de pulsera, nueve teléfonos móviles, un altavoz, cinco auriculares --cuatro de ellos inalámbricos-- y diversos accesorios de carga.

El inventario del material decomisado se completó con 12 pares de gafas --nueve de sol y tres graduadas--, 17 décimos y boletos de loterías estatales, 29 cajetillas de tabaco, tres botellas de alcohol, guantes de trabajo, tres bolsos adicionales y varias prendas de baño que todavía conservaban las etiquetas comerciales.

En el asiento de la copiloto, los agentes hallaron un bolso propiedad de una mujer de 89 años. Tras contactar con ella a través de su hijo, la víctima relató que le habían sustraído el bolso ese mismo día mientras comía en un restaurante del Cerrado de Calderón. El bolso estaba valorado en 1.200 euros y contenía 1.500 euros en metálico, documentación, un teléfono móvil y tarjetas bancarias.

Las pesquisas posteriores demostraron que, antes de que la víctima pudiera anularlas, los delincuentes ya habían extraído otros 1.200 euros en cajeros automáticos. Las investigaciones determinaron que la autora material de este hurto en el restaurante fue la mujer detenida, si bien en el momento del robo en el establecimiento estaba acompañada por otro varón que no es el conductor arrestado.

Por otra parte, los policías lograron acceder a uno de los nueve terminales intervenidos que se encontraba desbloqueado. Con ello localizaron al hijo de la propietaria, quien confirmó que el móvil había sido sustraído el día anterior, miércoles 5 de agosto, junto al de otra mujer, en una cafetería situada en Granada, lo que constata la naturaleza itinerante de la actividad criminal del grupo.

Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención de ambos ocupantes del vehículo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, hurto y estafa; sumándosele en el caso del varón el delito contra la seguridad vial por conducir sin carné, siendo posteriormente puestos a disposición judicial.