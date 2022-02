Díaz (Cs) acusa a PP y PSOE de "no hacer nada" contra la sequía: "El recrecimiento de una presa no da votos, da agua"

Ciudadanos presenta una moción en el Ayuntamiento para reclamar con urgencia medidas contra la escasez de lluvias

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) y diputado nacional, Guillermo Díaz, ha lamentado que lleva cinco años pidiendo el recrecimiento del embalse de La Concepción, en Marbella (Málaga), para estar preparados ante la sequía y ha criticado que ni los sucesivos gobiernos de PP y PSOE "han hecho nada".

"PP y PSOE han hecho exactamente lo mismo en el Gobierno de la nación, que es nada, solo les importa ahora ver quién saca rédito político de una sequía que está aquí delante", ha lamentado Díaz sobre los cinco años que lleva reclamando que se aumente la capacidad del embalse de La Concepción: "El recrecimiento de una presa no da votos, da agua".

Díaz, el senador autonómico José Luis Muñoz y la portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, han presentado este lunes una moción que llevarán al próximo pleno del Consistorio y han criticado la "inacción" de los gobiernos de PP y PSOE contra la sequía y "los 20 años de desidia".

Ciudadanos ha lamentado que "apenas se han producido avances" en las actuaciones pendientes y ha reclamado que se acometan con urgencia las obras necesarias en Málaga o se trabaje en nuevas medidas con presupuestos y calendarios claros.

Díaz ha recordado que en el año 2017 pusieron como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el recrecimiento de dicha presa: "Conseguimos consignar un millón de euros". "Es verdad que entonces no había sequía pero advertíamos de que podría producirse", ha recordado.

Entonces, ha añadido, "nos decían que estaban estudiando. Llegó el PSOE al Gobierno y durante un tiempo estuvo consignada esa cantidad --porque se prorrogaron los PGE-- y qué hizo el PSOE: no movieron un papel. Llegaron los PGE pero Ciudadanos no fue determinante porque eligieron a Bildu y Esquerra y desapareció el proyecto del embalse".

"Esta gente ya han visto a qué dedican su capacidad política, cómo es el mecanismo de selección en la sede de un partido político", ha indicado, añadiendo: "No han movido un papel, porque no da votos, da agua, y les importan más los votos que el agua. Les importan mucho más los partidos que la gente".

Según Díaz, llevan un lustro demandando esta obra: "Si no hacían nada llegaría un día que se abriría un grifo en Málaga y no saldría agua. Ese día está muy cerca y ahora van a salir a pegar gritos, a lanzarse las culpas. Los dos han hecho lo mismo: nada".

"Rajoy no hizo nada y el PSOE no ha hecho nada. Sólo les importa ver quién saca rédito político de una sequía que está aquí delante. Sabíamos que es un tema que no da votos pero da agua y es más importante para los malagueños el agua que los votos", ha concluido Guillermo Díaz.

Por su parte, Noelia Losada ha criticado que, "frente al nulo interés del bipartidismo por el agua, Ciudadanos lleva años trabajando en las instituciones para garantizar el abastecimiento", con el fin de evitar situaciones como las vividas en 2008, con la última gran sequía.

"Llevamos veinte años de inacción, sin apenas avances en obras complejas que necesitan una programación a largo plazo", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que la formación naranja "siempre ha llevado iniciativas huyendo de las polémicas y lo sectario".

Los cargos de Cs han elogiado las obras de emergencia que está llevando a cabo el Gobierno andaluz en Málaga, gracias a la aprobación en julio del pasado año del decreto de sequía. Cs ha pedido además en el Parlamento andaluz que se acometa el trasvase del pantano de Iznájar para la comarca de Antequera y ha llevado al Congreso y al Senado la petición para el recrecimiento del pantano de la Concepción.

Por ello, la formación presenta en el pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para, además del aumento de capacidad de La Concepción, que se acometan otros proyectos prioritarios "para ganar en tranquilidad a medio o largo plazo".

Losada ha indicado que la moción reclama nueve actuaciones: retomar el proyecto de presa en el río Grande, como elemento clave de abastecimiento y prevención de inundaciones; de la inversión en la mejora de las conexiones entre Málaga y la Costa del Sol Occidental; de mantener en la agenda política y técnica el recrecimiento de la presa de La Concepción; de impulsar el proyecto del embalse de Gibralmedina, en Jimena de la Frontera y de hacer una apuesta por la reutilización de las aguas residuales para riegos, para aliviar la presión sobre los embalses.

Pero también, ha añadido, autorizar el trasvase entre el embalse de Iznájar y la comarca de Antequera; de iniciar los estudios y trámites para una desaladora en la Axarquía; de seguir impulsando las actuaciones recogidas en el decreto de sequía y referidas en el cuerpo de esta moción, y de avanzar en la digitalización (contadores de agua con control remoto) y modernización en los sistemas de riegos de la provincia como medio clave para el ahorro de agua.