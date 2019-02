Díaz llama a votar en las próximas elecciones para defender "un país de iguales" frente a la "sombra" de la derecha

Publicado 23/02/2019 14:45:20 CET

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido la movilización de la izquierda para los próximos comicios generales de abril y europeos y municipales de mayo para defender "un país de iguales" que se consiguió hace 40 años con la autonomía de Andalucía, frente a la "sombra" de la derecha que vuelve a aparecer.

Así, aunque ha manifestado saber que en las elecciones autonómicas "hay gente que no fue a votar porque creía que esto ya estaba ganado", ha hecho un llamamiento porque "nos jugamos el camino de oportunidades" que ha construido Andalucía desde el 28 de febrero de 1980, que los socialistas han recordado este sábado con un acto en Antequera (Málaga).

Díaz, que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, por el candidato a la alcaldía de Antequera, Francisco Calderón, y por miembros y militantes de toda la región, ha reivindicado el municipalismo, autonomía, democracia y libertad que ha acompañado a la región desde entonces.

"No es casualidad que quienes están al frente de Andalucía no creen en la autonomía, no les gusta este sistema y quieren recortar el autogobierno. No es casualidad que a la extrema derecha no le guste el 28 de febrero, porque les obliga a trabajar por un país mejor y en igualdad", ha afirmado.

En este sentido, Díaz ha resaltado que el planteamiento de recortar 1.000 plazas en la educación pública "se cuestiona la autonomía; nuestras escuelas necesitan más maestros. No queremos que quiten maestros de la enseñanza pública para concertar la educación", ha avisado, a lo que ha añadido que "si quieren escuelas segregadas que las paguen".

En materia presupuestaria, la secretaria general de los socialistas andaluces ha lamentado que el gobierno de la derecha "no quiere" elaborar unas cuentas autonómicas justas. "Tampoco quieren la subasta de medicamentos que abarata las medicinas, ni los centros de salud rurales, ni la Ley de Dependencia", ha aseverado, al tiempo que ha advertido que el dinero para las farmacéuticas "va a salir" de recortes en el personal médico.

"Si no quieren hablar de presupuestos les vamos a hablar de la gente", ha afirmado. También ha criticado la tardanza del Gobierno andaluz en aplicar medidas excusándose en que "en 30 días no pueden hacerlo", cuando "Manuel Chaves lo hizo en 40", ha recordado.

Por estos motivos ha resaltado que "40 años después aparece la sombra: cuando gobierna la derecha y la ultraderecha tiene la sartén por el mango ahora es el momento de decir que vamos a luchar".

En cuanto a la autonomía local, ha resaltado que "si se cree que un país se construye desde la cohesión social, se mima a los ayuntamientos; pero si no crees en eso, haces recortes dañinos con los alcaldes y alcaldesas como hizo el gobierno de derechas insensible del PP con la reforma local de 2013".

La líder socialista ha incidido en que Andalucía "supone el sueño compartido de todos los socialistas, el mismo que nuestros padres y abuelos, el que ha conseguido que Andalucía sea lo que es dentro de un país con personas de iguales derecho", por lo que ha avisado de que el 26 de mayo "en lo local empieza todo".

"Ganamos las elecciones pero no pudimos gobernar, pero sí que seremos inflexibles con quiénes amenazan con destruir lo conseguido. No vamos a consentir que se de ni un paso atrás y por eso hay que movilizarse el 28 de abril, nos jugamos el sueño compartido de un país entre iguales", ha dicho. "Vamos a gobernar otra vez y vamos a procurar que el tiempo hasta esto sea no muy dañino y breve", ha afirmado.

RUIZ ESPEJO

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo ha apelado que "hoy el corazón de los socialistas late más fuerte en el corazón de Andalucía, para luchar por todas las políticas que hemos defendido". "Antequera a lo largo de la historia ha sido testigo de hitos que han marcado nuestra autonomía, hemos sido protagonistas los andaluces y andaluzas y los territorios han sido testigos presenciales de este protagonismo", ha añadido.

"En esos hitos históricos destaca el Pacto de Antequera para pedir la autonomía plena en el menor tiempo posible y con las máximas competencias que establece la Constitución, fue un acuerdo político al que se sumaron los andaluces y andaluzas", ha recordado Ruiz Espejo, que ha señalado a la reivindicación ciudadana de aquellos años como impulso para los partidos políticos en "la lucha de la igualdad y la libertad, que le costó la vida a García Caparrós, hoy volvemos a recordar su lucha", ha dicho.

En este sentido ha explicado que "el 28 de febrero nos ha permitido que Andalucía haya sido la única CCAA que haya conseguido su autonomía mediante un referéndum legal y constitucional, abrió la puerta a que otras regiones pudieran aspirar a sus cuotas de autogobierno.

"El Estado de las Autonomías ha permitido la cohesión social, el avance de derechos, es importante que se recuerde porque este periodo de libertad y democracia no ha sucedido en otras épocas. Debemos seguir apostando por los principios del 28F y por el Estatuto de Autonomía con justicia e igualdad territorial", ha añadido.

Así, ha indicado que en Andalucía se observa "que el gobierno de los perdedores constituido después del 2 de diciembre son las dos derechas sustentadas por la ultraderecha", que ha definido como "trifachito".

"No vamos a permitir que se de un solo paso atrás en los logros conseguidos no solo para nuestra tierra sino para otros territorios de España, es importante que entendamos que los socialistas seamos el dique de contención de estos retrocesos que quiere la derecha", ha afirmado.

Por estos motivos ha indicado que "las políticas del odio no pueden llegar a los ayuntamientos de Andalucía ni al Gobierno de España, tenemos esa responsabilidad. Eso solo lo conseguiremos trabajando. Ni un paso atrás en el autogobierno ni en la autonomía, vamos a trabajar para que el espíritu del 28F se mantenga, reafirmando nuestro compromiso con los andaluces y andaluzas", ha concluido.

Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía de Antequera, Francisco Calderón, ha destacado que, dentro de sus prioridades como futuro alcalde del municipio "será derribar el muro que ha creado el PP en el ayuntamiento con los ciudadanos, los concejales no reciben a los antequeranos y antequeranas".

"Además, vamos a impulsar la participación ciudadana y ejecutar el proyecto socialista, que también implica a la cultura con la protección de la declaración de los Dólmenes de Antequera como patrimonio de la Unesco. Es algo que ha supuesto un revulsivo para el turismo de la ciudad, pero debe mejorarse desde el punto de vista cualitativo para que se creen más puestos de trabajo con los que seguir adelante", ha concluido.