Dimite el alcalde de Vélez-Málaga que deja su acta de concejal

El alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, en la rueda de prensa donde ha anunciado su renuncia. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado este miércoles su renuncia a la Alcaldía y a su acta de concejal, con lo que pone fin a su etapa al frente del Ayuntamiento.

Así lo ha dicho en una comparecencia pública, en la que el regidor ha repasado los principales hitos de su mandato y ha agradecido el apoyo recibido durante estos años. Ha asegurado que se trata de una decisión "dolorosa" y que tras varios días de reflexión y de escuchar a su familia, vecinos y a sus compañeros de partido, ha considerado que su salida es necesaria ante la situación actual.

En su intervención, ha reconocido el malestar expresado por parte de los ciudadanos ante determinadas cuestiones de la gestión municipal, entre ellas la tasa de residuos, cuya aplicación ha vinculado a la normativa impulsada por el Gobierno central; al tiempo que ha defendido el esfuerzo realizado por su equipo para mantener la presión fiscal del municipio por debajo de la media otras localidades.

Además, ha criticado los ataques personales, las alusiones a familiares de representantes públicos y las expresiones que considera "machistas" hacia compañeras de su partido. "No todo vale", ha señalado, al reclamar una política basada en el diálogo, los acuerdos y la convivencia.

Sobre su sucesión, ha señalado que corresponde al PP decidir quién asumirá la candidatura a la Alcaldía y ha expresado su confianza en su partido, en la presidenta provincial, Patricia Navarro, y en el equipo de gobierno, al que ha deseado el respaldo necesario para continuar los proyectos pendientes.

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