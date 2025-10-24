Diputación anuncia muestras de Antonio Machado, revista Litoral y fondos del 27 en el centenario de la Generación del 27

El vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López Mestanza ha informado de que esta comisión lleva meses trabajando en esta conmemoración, diseñando un ambicioso proyecto - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres exposiciones, un congreso sobre las mujeres del 27, una jornada sobre periodismo y jornadas en torno a las revistas literarias, son algunos adelantos de la programación de la Diputación de Málaga con motivo del centenario de la Generación del 27.

Los miembros de la comisión organizativa de los actos por el centenario de la Generación del 27 y la revista Litoral, formada por todos los centros culturales de la Diputación (Centro Generación del 27, MVA, La Térmica, La Malagueta y la Biblioteca Cánovas), junto con la delegación de Mayores, Educación y Juventud, han mantenido una reunión de trabajo para avanzar en la programación a desarrollar en los próximos dos años.

El vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López Mestanza ha informado de que esta comisión "lleva meses trabajando en esta conmemoración, diseñando un ambicioso proyecto en el que, más allá de concentrarse exclusivamente en la literatura, pretende abarcar la totalidad de las disciplinas artísticas de aquella época que, por su originalidad, fecundidad y renovación estética, ha sido bautizada como Edad de Plata, un período de esplendor y prosperidad cultural como no se había conocido en nuestro país desde hacía siglos".

De ahí que el citado proyecto contemple también hacerse eco de otras materias igualmente importantes como son la filosofía, la pedagogía, el periodismo, las ciencias o, incluso, el humor. Cabe destacar que la programación que se está diseñando para los dos próximos años en torno a la Generación del 27 estará formada por actividades dirigidas específicamente destinadas al público infantil, juvenil, y a la población adulta, de forma trasversal con la colaboración de distintas delegaciones de la institución provincial.

López Mestanza ha adelantado algunas de las acciones que se están cerrando. De esta forma, durante 2026 y 2027 se celebrarán tres exposiciones: Una sobre la relación de Antonio Machado con la Generación del 27; otra sobre las distintas etapas de la revista Litoral y una tercera que mostrará los valiosos fondos de la biblioteca del Centro Cultural Generación del 27 que se han ido reuniendo desde los inicios del centro hasta la actualidad, en los que destacan importantes legados de autores del 27.

Asimismo, se organizará un congreso sobre la Mujer y el 27 coordinado por Pepa Merlo, filóloga y escritora especializada en la poesía escrita por mujeres en la primera mitad del siglo XX.

Otra de las actividades que ha adelantado la Diputación es el seminario 'La Generación del 27, una generación trasatlántica', coordinado por el poeta y catedrático Emérito de Literatura Hispanoamericana y Española de la Universidad de Granada, Álvaro Salvador, con una decena de diez especialistas en el tema de diversas universidades españolas, que tratarán sobre las fértiles relaciones entre los escritores y poetas del 27 y los hispanoamericanos (Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, César Vallejo, Octavio Paz, Pablo Neruda y Nicolás Guillén, entre otros).

También se contempla una jornada sobre el periodismo en España durante los años 20 y 30 del siglo pasado, y con la colaboración del Área de Juventud, se impartirán talleres pedagógicos en centros escolares de la provincia.

Las actividades también incluyen unas jornadas sobre las revistas literarias de la Generación del 27 (1926-1929), que serán coordinadas por el doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla José María Barrera con la participación de especialistas en las revistas españolas de aquella época.