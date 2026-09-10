La Diputación apoya el inicio de la campaña 2026-2027 de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga

Imagen de la recogida de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga en Alhaurín el Grande. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha apoyado en la mañana de este jueves en Alhaurín el Grande el inicio de la campaña 2026-2027 de la recogida de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga. Esta campaña presenta una cosecha media, con buen calibre y buena calidad, ya que apenas hay incidencia de picaduras en los frutos.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Jesús Ledesma, ha participado en la presentación oficial junto a Laura Soto, delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga; Anthony Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande; y Juan Miguel Gómez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga.

Según ha recogido la institución provincial en una nota, la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Antonia Jesús Ledesma, ha destacado que "la Aloreña de Málaga es mucho más que un producto excelente; es tradición, cultura, fijación de población rural y muchas familias implicadas en todo el proceso productivo".

En este sentido, ha subrayado que "la Diputación de Málaga mantiene su compromiso con los productos singulares de la provincia y con un sector que contribuye a generar actividad económica, empleo y arraigo en los municipios productores".

Ledesma ha señalado que "la Aceituna Aloreña de Málaga representa una parte esencial de la identidad agroalimentaria de la provincia, vinculada al territorio, al paisaje y al saber hacer de generaciones de agricultores". Asimismo, ha añadido que "apoyar a la DOP es también apoyar la calidad diferenciada, la promoción de nuestros productos y el trabajo de las empresas e industrias que mantienen viva esta actividad".

El presidente de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, Juan Miguel Gómez, ha destacado las excelentes cualidades de esta aceituna de mesa en un entorno excepcional, así como la previsión positiva para esta campaña, marcada por una extraordinaria calidad del fruto.

La recolección La recolección de las aceitunas, conocida como "ordeño", es totalmente manual. Las cuadrillas las recogen a mano y las depositan en canastos recubiertos de tela de saco, en cubetas o en los "macacos", para evitar que los golpes dañen o estropeen las aceitunas, que son muy delicadas.

Esta forma de recogida, junto con la imposibilidad de mecanización por la orografía del terreno, implica que los costes de recolección de esta variedad sean superiores a los de otras aceitunas. Tras la recogida, las aceitunas con DOP son transportadas a la planta de aderezo en cajas aireadas para evitar que se deterioren. Una vez allí, pasan a una clasificadora que las separa en función de su tamaño.

Las aceitunas extra y primera son las que se aliñan y envasan para ser certificadas por el Consejo Regulador. Estas aceitunas son etiquetadas con la precinta de calidad, que asegura los controles favorables emitidos por el Consejo Regulador.

Este organismo protege y certifica el cumplimiento de los requisitos desde su cultivo hasta su envasado, verificando los estándares de calidad y garantizando que el producto final responde a las exigencias de la Denominación de Origen Protegida y a lo que los consumidores esperan de la Aceituna Aloreña de Málaga.

Con su apoyo al inicio de esta nueva campaña, la Diputación de Málaga refuerza su respaldo al sector agroalimentario provincial, a la promoción de los productos con calidad diferenciada y al mantenimiento de una actividad que contribuye al desarrollo económico, social y territorial de los municipios productores.