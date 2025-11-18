La Diputación celebra una nueva edición de Málaga de Libro, rutas literarias por el patrimonio histórico de la provincia

La presente edición de Málaga de Libro reúne a premios Planeta, Nadal, Biblioteca Breve y Alfaguara, según ha destacado el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a alcaldes y representantes municipales de los ayuntamientos participantes. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Diputación de Málaga celebra una nueva edición de Málaga de Libro, rutas literarias por el patrimonio histórico de la provincia. Los itinerarios recorrerán municipios como Ardales, Alameda, Álora, Vélez-Málaga, Mollina y Ronda, y los autores invitados serán Luz Gabás, Ana Merino, Juan Manuel Gil, Pablo García Casado y Aroa Moreno Durán.

La presente edición de Málaga de Libro reúne a premios Planeta, Nadal, Biblioteca Breve y Alfaguara, según ha destacado el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a alcaldes y representantes municipales de los ayuntamientos participantes y junto a la coordinadora del programa, Cristina Consuegra, durante la presentación.

Esta actividad vuelve a convertir la singularidad patrimonial de los municipios malagueños en los argumentos, personajes y elementos esenciales de algunas de las novelas de los escritores participantes, que serán quienes guíen los itinerarios. Cada ruta finalizará con un coloquio en un enclave de interés patrimonial. La participación es gratuita y no se requiere inscripción previa.

"Se trata de convertir en literatura aquello que hace único a cada municipio, desde una plaza hasta una iglesia, desde un convento hasta unas ruinas rupestres", ha explicado Mestanza, que ha destacado que "cada itinerario es exclusivo para cada localidad, pues su diseño está vinculado a la identidad cultural del municipio y a la novela del escritor".

El programa arrancará en Ardales con Luz Gabás (Premio Planeta 2022), quien guiará un itinerario basado en algunos elementos que aparecen en 'Corazón de oro', publicada este 2025. El paseo arrancará en el Castillo de la Peña a las 11.30 horas para concluir en el Jardín de la Poesía. El encuentro posterior con la escritora será en la Biblioteca Pública, situada en el Centro Cultural Villa de Ardales, a las 12.30 horas.

Luz Gabás es licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria. Tras años vinculada a la docencia, decidió dedicarse a la escritura. Su primera novela, 'Palmeras en la nieve' (2012), se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas y desde entonces ha sido traducida a varios idiomas. La adaptación al cine de la novela supuso un rotundo éxito en taquilla y la película consiguió dos premios Goya. En 2022, 'Lejos de Luisiana' fue galardonada con el Premio Planeta.

El programa continuará el 28 de noviembre en Mollina con Ana Merino; el 1 de diciembre en Álora con Aroa Moreno Durán; el 4 de diciembre en Alameda con Pablo García Casado; el 5 de diciembre en Cártama con Juan Manuel Gil, y el 9 de diciembre con Manuel Vilas, que estará por la mañana en Ronda y por la tarde en Vélez-Málaga