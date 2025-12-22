La Diputación cierra el año con más de 1.800 actividades culturales y 335.465 asistentes en Málaga y provincia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga, a través de sus distintos centros culturales (MVA, Centro del 27, Biblioteca Cánovas del Castillo, La Térmica, La Malagueta y el MAD de Antequera, así como la Bienal de Arte Flamenco de Málaga) cierra este año con más de 1.800 actividades organizadas tanto en la capital como en la provincia, a las que han asistido 335.465 personas, con un presupuesto de 3.697.117 euros.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, que ha recordado que en estas inversiones no están incluidas las que tienen asignadas para Cultura los municipios malagueños en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de 2025 de la Diputación, y que ascienden a 3.085.000 euros, cuyo objetivo es apoyar a los ayuntamientos más pequeños en esta materia. En esta ocasión han sido 62 pueblos los que se han acogido a este plan.

"La Diputación ha llevado la cultura a prácticamente todo el territorio provincial, incluso a aldeas, convirtiéndose en la institución más dinamizadora en la provincia", ha señalado, a la vez que ha destacado "la colaboración de los ayuntamientos de la provincia", ha informado López Mestanza.

Asimismo, ha explicado que Culturama, la marca que identifica la programación de la Delegación de Cultura, ha organizado durante 2025 medio millar de actividades, con una asistencia de 55.500 personas. En total han sido 133 conciertos y 111 representaciones teatrales tanto en el MVA como en distintos espacios escénicos de la provincia, congregando 40.750 espectadores.

Entre los artistas invitados en plano musical destacan Sila Lua, Leo 'El Cigüeña' y Los Pajarracos, el tributo a Sexy Sadie, Acetre y Caamaño&Ameixeiras, entre otros. Asimismo, se han representado en el MVA obras como 'Lo único que quise ser toda la vida es ser delgada' de Butaca Zero; Origánika, de Paloma Hurtado; 'Felíz Día', de Suttotos; 'Oblivion', de Silvia Batet; 'El bar nuestro de cada día' de la compañía Chipi; 'Anoa', de Elvi Balboa y 'Contra Ana', de la compañía La Contaria, entre otras.

A ello se suma la programación en la provincia, con 129 actividades que han abarcado desde las actuaciones de flamenco, verdiales, copla, zambombas, folclore autóctono, bandas de versiones, música clásica y de versiones bajo el paraguas de Culturama, con la asistencia de más de 16.600 personas. Se tratan de actividades coorganizas con los ayuntamientos tras su petición.

El ciclo de Documentales en el MVA con los filmes más actuales y controvertidos, sumados a las proyecciones en la provincia han sumado 37 cintas, a cuyas sesiones han acudido 1.379 espectadores.

En cuanto a la oferta formativa de Culturama, la cifra de participantes en los distintos cursos relacionados con las artes escénicas, artes plásticas, danza y circo, principalmente, roza los 600; mientras que las 39 actividades de mediación con Territorio Expansivo, han llegado hasta el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre dirigido a mujeres. Por otra parte, 400 personas han participado en las actividades de mediación relacionadas con las artes escénicas y espectáculos que se han presentado en el MVA durante este año.

El Museo de Arte de la Diputación (MAD), ubicado en Antequera, ha gestionado tres exposiciones de los artistas Conchi Quesada, David Sancho, David Vaamonde y Javier Caró, que han contabilizado 7.156 visitas hasta finales de noviembre, de todas las comunidades autónomas de España y de otros lugares del mundo como Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia, América, Oceanía o Asia.

En las salas expositivas del MVA y de Pacífico se han programado nueve muestras entre las que destacan la dedicada a los 25 años de la Compañía de Fernando Hurtado, la de las artistas Lara&Bisbe y la de José Seguí y Benito García sobre arquitectura, entre otras. Estas y el resto han sido visitadas por 3.751 personas.

Además, las exposiciones que se han celebrado en la provincia han recibido a 850 visitantes, por lo que en total, 11.757 personas han disfrutado de la oferta expositiva total de Culturama.

Por otro lado, el vicepresidente ha informado de que la institución ha gestionado la cesión temporal de tres importantes cuadros de su patrimonio artístico para exposiciones en el Archivo Municipal, en el Museo de Málaga y en el Centro de Experiencias Inmersivas de La Malagueta.

La Térmica, un centro de Diputación de referencia nacional e internacional de la cultura contemporánea, ha contabilizado 87.945 usuarios en sus instalaciones de la avenida de los Guindos. En total ha organizado 794 actividades con sellos como La Térmica Village en los municipios de Coín, Vélez-Málaga, Ronda y Benalmádena; varios Red Friday y Ancá La Térmica en el propio centro. Entre los invitados a los distintos encuentros destacan la escritora Sara Torres, la coreógrafa Luz Arcas, Diana Navarro, Sofía Coll, Rakky Ripper, Roko y Álex Parra, Violeta Niebla y Ángelo Nestore, entre tantos.

En cuanto al centro Cultural de La Malagueta, se han organizado 272 actividades con 50.466 asistentes. Entre los invitados, destacan Malena Alterio, Salva Reina, La Dani, Luis Tosar y Aitana Sánchez-Gijón, ente otros.

No hay que olvidar la oferta formativa de La Térmica durante todo el año, con talleres que giran en torno a vollage, acuarela, programación y robótica, dibujo de cómics, cerámica, danza contemporánea, oratoria, club de lectura, diseño, improvisación, baile swing, fotografía y música para niños, con la asistencia de casi 4.000 personas.

En el caso de La Malagueta, sus cuatro exposiciones (Inge Morath. Retrospectiva de; 'I Ruedo del Arte La Malagueta', con artistas locales; 'The Málaga Years (1969-1971)' de Jürgen Schadeberg y Ficciones - Poéticas Y Narrativas Detrás De Una Cámara, con artistas locales, recibieron 40.509 visitantes.

El Centro Cultural Generación del 27, que creó la Diputación en 1984, se encuentra inmerso en la preparación del centenario del nacimiento de este movimiento de creadores e intelectuales. Algunas de las 89 actividades organizadas en este ejercicio apuntan a esa efeméride. Han asistido 6.386 personas en el MVA y en la provincia a las actividades que difunden la literatura en sus distintos géneros, promocionando a sus creadores y explorando la relación entre literatura y otras artes.

Las actividades han abarcado encuentros de poesía y jazz, teatro, talleres, presentaciones de una decena de libros y una exposición relacionada con el centenario de la Imprenta Sur. Algunos invitados han sido Angélica Gómez y Ángel Idígoras, Jordi Virallonga, Ana Rodríguez Fisher; Antonio Lafarque, José Andújar Almansa y Andrés García Cerdán.

La Biblioteca Provincial 'Cánovas del Castillo, ha experimentado un crecimiento exponencial de usuarios. En este 2025 se han inscrito 1.167 personas alcanzando ya los 24.179 usuarios. De enero a noviembre han visitado las instalaciones 102.057 personas a razón de 9.300 visitantes al mes. En ese periodo se han efectuado 26.423 préstamos, de ellos 7.542 de carácter infantil.

Además, cuenta con su propia programación dirigida a los más jóvenes, como juegos de mesa para familias, cuentacuentos, presentaciones literarias, conferencias, talleres de escritura creativa y asesoría para el estudio. En total se han efectuado 131 actividades con una asistencia de más de 4.000 personas.

La IX Bienal de Arte Flamenco de Málaga, del 27 de mayo al 2 de agosto, programó 38 espectáculos en la capital y en la provincia, de los que 23 fueron de carácter gratuito para el público. Además, se organizaron 30 actividades complementarias como clases magistrales, cajoneada, conferencias, exposiciones, presentaciones,... Rocío Molina, Manuela Carrasco, Farruquito, Aurora Vargas y Duquende, son algunas de las figuras del flamenco que han pasado por este Bienal. Un total de 12.420 personas han disfrutado de las actividades.