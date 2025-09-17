La Diputación colabora con DOP Aloreña de Málaga en un concurso de poesía sobre el sector del olivar

El diputado provincial José Santaolalla junto al presidente del Consejo Regulador de la DOP Aloreña de Málaga, Juan Miguel Gómez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga colabora con la DOP Aloreña de Málaga impulsando la primera edición de 'Aceituna que rima, Aloreña que inspira', un concurso de poesía para poner en valor el patrimonio cultural y natural del olivar tradicional malagueño.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial José Santaolalla junto al presidente del Consejo Regulador de la DOP Aloreña de Málaga, Juan Miguel Gómez, durante la presentación de este certamen cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 19 de octubre.

Sataolalla ha recordado que la Diputación, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, ha destinado este año una ayuda de 40.000 euros a esta denominación de origen protegida para llevar a cabo jornadas técnicas profesionales, formación en escuelas de hostelería, concursos gastronómicos y acciones promocionales en municipios de la zona productora.

Además, Sabor a Málaga ha llevado este producto a ferias nacionales e internacionales, desde Alimentaria o HyT hasta expediciones comerciales organizadas por la institución provincial en ciudades como Roma, Londres, Düsseldorf, Bogotá o Nueva York.

El concurso está abierto a autores mayores de 18 años de cualquier nacionalidad que residan en España. Cada participante podrá presentar un único poema inédito, escrito en castellano y de una extensión máxima de 50 versos, que haga referencia al olivar: su entorno, su cultura, su gente, sus paisajes, la labor de recogida, el aliño de la Aloreña o las poesías y coplillas que se hacían desde la antigüedad en la época de cosecha.

El jurado, que estará integrado por miembros de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga y personas relacionadas con la comunidad literaria, valorará expresamente la relación de las obras presentadas con el tema del concurso, la calidad literaria y la originalidad del enfoque.

El formulario de inscripción (disponible en https://forms.gle/h2w6yDuDZWeWeSUs7) se puede enviar junto con el poema participante por email a promocion@alorenademalaga.com, o mediante envío postal al Consejo Regulador DOP Aceituna Aloreña de Málaga (calle Caña, s/n 29569 Cerralba, Pizarra, Málaga).

Durante las tres semanas posteriores a la finalización del plazo de entrega, el jurado seleccionará las diez obras que considere de mayor calidad literaria, belleza y originalidad para pasar a la final del concurso, donde se elegirá a los tres ganadores. El primer premio será un retiro de lectura o importe equivalente para el ganador. El segundo premio está dotado con 100 euros en material literario, y el tercero recibirá un lote de productos Sabor a Málaga.

La entrega de premios está previsto que se lleve a cabo en la VIII Gala Premios DOP Aloreña de Málaga, que tendrá lugar a finales de noviembre.