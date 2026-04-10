La Diputación facilita a Cartajima el avance del plan para planificar el desarrollo urbanístico del municipio

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, y la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha terminado la redacción del Avance del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Cartajima, un documento que permite dotar a este municipio de un marco urbanístico legal adecuado para desarrollar su ordenación urbana y territorial.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha entregado a la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez, este instrumento para la planificación urbanística del municipio, que ha sido redactado por el equipo multidiciplinar de profesionales del Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la institución provincial, dentro del marco de la asistencia técnica recogida en los planes provinciales de asistencia y cooperación.

El documento constituye una fase inicial fundamental en la redacción del PBOM, ya que recoge el diagnóstico territorial, los criterios de ordenación y las propuestas preliminares que marcarán el desarrollo futuro de la localidad, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La redacción de este avance del PBOM se ha llevado a cabo tras la consulta a las distintas administraciones competentes en las materias vinculadas al plan, así como la realización de encuestas y reuniones tanto con vecinos del municipio como con el equipo de gobierno local.

Tras la entrega del documento de avance, el Consistorio comenzará el proceso de análisis, participación y consulta, abriendo la puerta a la incorporación de nuevas aportaciones tanto institucionales como ciudadanas antes de la redacción del documento definitivo.

Para fomentar una mayor implicación ciudadana en el proceso participativo, el Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación de Málaga ha puesto en marcha una página web específica desde la que se puede consultar el estado de tramitación del PBOM: https://idemap.es/pbom/php/municipio/municipio.php?cod_mun=2... .

Durante las fases de información pública, este espacio permitirá el acceso a los distintos documentos que integran el plan, facilitando la transparencia y el seguimiento por parte de la ciudadanía. Esta web también es accesible desde la página oficial del Ayuntamiento de Cartajima, siendo este el primer municipio de la provincia que dispone de este servicio digital ofrecido por la Diputación de Málaga.