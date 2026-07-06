La Diputación inaugura la muestra 'El corazón de la Brigada' y presenta el libro sobre labor de bomberos forestales

La Diputación de Málaga inaugura la exposición fotográfica ‘El corazón de la Brigada’ y presenta el libro homónimo sobre la labor de los bomberos forestales del Infoca - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha inaugurado la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' y ha acogido la presentación del libro homónimo, un trabajo del periodista y delegado de ABC en Málaga, Juanjo Madueño, y del fotógrafo de Diario Sur, Ñito Salas, que se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca.

La muestra, compuesta por 23 fotografías, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha dado la bienvenida a los autores y les ha agradecido que compartan con la institución "una obra que es mucho más que una exposición fotográfica y un libro".

Ha señalado que se trata de "un testimonio humano, cercano y necesario sobre quienes están en primera línea cuando el fuego amenaza nuestros montes, nuestros pueblos y nuestro patrimonio natural".

'El corazón de la Brigada' acerca al público una realidad que, en muchas ocasiones, solo se contempla desde la distancia, a través del humo, de las imágenes de los medios aéreos o de los datos incluidos en los partes de emergencia.

El proyecto pone el foco en quienes forman parte de los operativos de extinción y muestra la dimensión personal de un trabajo marcado por el riesgo, la preparación, el compañerismo y la vocación de servicio.

Durante quince días, en el momento más duro de la temporada de incendios, Juanjo Madueño y Ñito Salas convivieron con las brigadas del Infoca. Se subieron a helicópteros, recorrieron terreno quemado y compartieron el calor, la incertidumbre y la tensión de siete incendios forestales para contar "lo que normalmente no se ve, la vida de quienes corren hacia el fuego cuando todos los demás intentamos alejarnos de él", ha indicado Salado.

El presidente ha subrayado que este trabajo recuerda que los bomberos forestales "no son solo efectivos en un puesto de mando", sino personas con nombre propio, familias, miedo, cansancio y una enorme vocación de servicio. "Son Paco, Miguel, Mariano, Diego, Rafa, Luis, Antonio, Álvaro y tantos otros. Gente normal y, al mismo tiempo, extraordinaria", ha afirmado.

Salado ha destacado también que los profesionales que participan en la extinción de incendios "muchas veces trabajan en condiciones extremas, con calor, humo, frío, agotamiento y riesgo". "Y aun así permanecen ahí, firmes, con una serenidad que solo da la preparación y con una humanidad que merece toda nuestra admiración", ha añadido.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha felicitado a los autores "por haber sabido mirar más allá de la llama", ya que el trabajo no se queda en la espectacularidad del incendio, sino que profundiza en las emociones, el miedo contenido y la voluntad de regresar al servicio. "Nos recuerda que salvar un monte es proteger vida, paisaje y futuro de una región", ha señalado.

Por su parte, Navarro, ha explicado que "este libro y esta exposición nos sólo nos cuenta la historia de un incendio detrás de otro, es la historia de profesionales que se enfrentan cada temporada a las llamas y que lo hacen con profesionalidad y vocación de servicio".

"El dispositivo Infoca lucha contra las incendios en verano pero también hacen una gran labor en invierno en labores de prevención y desde el Gobierno andaluz sólo podemos agradecer su enorme vocación de servicio en forma de respuesta a sus demandas, mejorando sus condiciones laborales y ampliando los medios técnicos y humanos. Para la campaña de este verano contamos con un presupuesto inédito de más de 271 millones de euros", ha añadido.

La presentación del libro, celebrada tras la inauguración de la exposición, ha permitido profundizar en el proceso de creación de esta obra, que combina relato periodístico, fotografía y testimonio directo para mostrar la realidad de los profesionales del Infoca desde una perspectiva cercana y humana.

El acto ha servido también para trasladar el reconocimiento de la Diputación de Málaga a los profesionales del Infoca, a los bomberos forestales y a los servicios de emergencia, así como a los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que colaboran en numerosas ocasiones con el Infoca y que han sido recibidos posteriormente con motivo de su regreso tras las actuaciones de búsqueda y rescate desarrolladas en Venezuela.

Con esta exposición y la presentación del libro, la Diputación de Málaga contribuye a visibilizar la labor de quienes dedican su vida a proteger la de los demás y a defender el patrimonio natural de la provincia. "Ojalá esta exposición y este libro sirvan para que la sociedad conozca mejor a estos profesionales y valore aún más su entrega", ha concluido Salado.