La Diputación de Málaga apoyará con 220.000 euros a deportistas que compitan individualmente o por parejas. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha abierto una nueva línea de ayudas a través del programa deportivo Málaga Compite. Se trata de subvenciones por valor de 220.000 para ayudar a deportistas empadronados en la provincia, que compitan individualmente o por parejas, a cubrir los gastos de su preparación y participación en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 10 de octubre, preferentemente, a través del Registro Electrónico de la Diputación https://sede.malaga.es/registro-electronico/.

La convocatoria se ha publicado en el Bopma de este jueves, 17 de septiembre -- https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20260917-03549-20... --, y las bases completas se pueden consultar en el de 27 de agosto de 2025.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, quien ha recordado que Málaga Compite nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto novel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes.

Más adelante, ha señalado, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite.

A través de Málaga Compite, la Diputación ha destinado este año 400.000 euros a clubes deportivos en una convocatoria que se abrió en junio. A este importe se suman ahora los 220.000 euros de la nueva convocatoria de subvenciones, abierta a deportistas reconocidos como de alto nivel o de alto rendimiento, o bien de rendimiento de base de Andalucía, empadronados en la provincia y que compitan individualmente o por parejas en competiciones oficiales federadas de carácter autonómico, nacional e internacional disputadas entre el 12 de septiembre de 2025 hasta este jueves.

Las ayudas, por un máximo de 25.000 euros, servirán para financiar los gastos derivados de la preparación y participación en competiciones nacionales e internacionales, como gastos de formalización de las licencias deportivas; de inscripción en competiciones; y de transporte y alojamiento en el lugar de competición; de afiliación a club deportivo.

También material deportivo; profesionales sanitarios como fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas o psicólogos deportivos; preparadores físicos o técnicos deportivos; y deportistas de apoyo o guías en el caso de personas con discapacidad que lo requieran.

Las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, y para la valoración se tendrán en cuenta criterios como el nivel al que compite cada deportista (competiciones mundiales, europeas, nacionales o autonómicas); el número de competiciones y de jornadas; el rendimiento deportivo (primer puesto en la final, segundo o tercer puesto en la final, participación en la final o participación en la competición), teniendo en cuenta el mejor resultado obtenido; y número de habitantes del municipio de empadronamiento, además de tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.